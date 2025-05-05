В пяти районах Кургана планово отключат горячую воду. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коммунальщики поделились графиком отключения горячей воды в Кургане
Коммунальщики поделились графиком отключения горячей воды в Кургане Фото:

В районах Рябково, Восточный, Увал, Утяк и Керамзитный Кургана по графику будет временно приостановлено горячее водоснабжение в связи с летней ремонтной кампанией. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». Отключения пройдут поэтапно с мая по август согласно утвержденному графику.

«С 12 мая специалисты подразделения „Энергетические сети“ приступают к летней ремонтной кампании. К зиме сотрудникам необходимо подготовить оборудование 18 котельных и восемь центральных тепловых пунктов, а также проверить на прочность более 15 км тепловых сетей в 10 районах города. Горячее водоснабжение напрямую связано с системой отопления, поэтому на время ее подготовки к следующей зиме подача горячей воды будет прекращена по установленному графику», — сообщили в пресс-службе компании.

В «КГК» уточнили, что в Рябково горячая вода будет отключаться по адресам с 27 мая, 17 июня, 24 июня и 1 июля на срок от двух недель. В районе Восточный отключения начнутся 24 июня и продлятся до 7 июля. В микрорайоне Керамзитный подача горячей воды прекратится с 10 по 23 июня, в Увале — с 1 по 14 июля, в Утяке — с 5 по 18 августа. На ряде адресов горячее водоснабжение будет отсутствовать до начала следующего отопительного периода.

Ранее с 12 мая по 31 июля временное отключение горячей воды уже было запланировано в 54 многоквартирных домах на улицах Некрасова, Дзержинского, Бурова-Петрова и проспекте Машиностроителей Кургана для проведения ремонта тепломагистрали и подготовки к отопительному сезону. Эти работы также выполняет «Курганская генерирующая компания» и они включают демонтаж и восстановление участка магистрали, а также гидравлические испытания сетей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районах Рябково, Восточный, Увал, Утяк и Керамзитный Кургана по графику будет временно приостановлено горячее водоснабжение в связи с летней ремонтной кампанией. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». Отключения пройдут поэтапно с мая по август согласно утвержденному графику. «С 12 мая специалисты подразделения „Энергетические сети“ приступают к летней ремонтной кампании. К зиме сотрудникам необходимо подготовить оборудование 18 котельных и восемь центральных тепловых пунктов, а также проверить на прочность более 15 км тепловых сетей в 10 районах города. Горячее водоснабжение напрямую связано с системой отопления, поэтому на время ее подготовки к следующей зиме подача горячей воды будет прекращена по установленному графику», — сообщили в пресс-службе компании. В «КГК» уточнили, что в Рябково горячая вода будет отключаться по адресам с 27 мая, 17 июня, 24 июня и 1 июля на срок от двух недель. В районе Восточный отключения начнутся 24 июня и продлятся до 7 июля. В микрорайоне Керамзитный подача горячей воды прекратится с 10 по 23 июня, в Увале — с 1 по 14 июля, в Утяке — с 5 по 18 августа. На ряде адресов горячее водоснабжение будет отсутствовать до начала следующего отопительного периода. Ранее с 12 мая по 31 июля временное отключение горячей воды уже было запланировано в 54 многоквартирных домах на улицах Некрасова, Дзержинского, Бурова-Петрова и проспекте Машиностроителей Кургана для проведения ремонта тепломагистрали и подготовки к отопительному сезону. Эти работы также выполняет «Курганская генерирующая компания» и они включают демонтаж и восстановление участка магистрали, а также гидравлические испытания сетей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...