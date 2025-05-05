В районах Рябково, Восточный, Увал, Утяк и Керамзитный Кургана по графику будет временно приостановлено горячее водоснабжение в связи с летней ремонтной кампанией. Об этом сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании». Отключения пройдут поэтапно с мая по август согласно утвержденному графику.
«С 12 мая специалисты подразделения „Энергетические сети“ приступают к летней ремонтной кампании. К зиме сотрудникам необходимо подготовить оборудование 18 котельных и восемь центральных тепловых пунктов, а также проверить на прочность более 15 км тепловых сетей в 10 районах города. Горячее водоснабжение напрямую связано с системой отопления, поэтому на время ее подготовки к следующей зиме подача горячей воды будет прекращена по установленному графику», — сообщили в пресс-службе компании.
В «КГК» уточнили, что в Рябково горячая вода будет отключаться по адресам с 27 мая, 17 июня, 24 июня и 1 июля на срок от двух недель. В районе Восточный отключения начнутся 24 июня и продлятся до 7 июля. В микрорайоне Керамзитный подача горячей воды прекратится с 10 по 23 июня, в Увале — с 1 по 14 июля, в Утяке — с 5 по 18 августа. На ряде адресов горячее водоснабжение будет отсутствовать до начала следующего отопительного периода.
Ранее с 12 мая по 31 июля временное отключение горячей воды уже было запланировано в 54 многоквартирных домах на улицах Некрасова, Дзержинского, Бурова-Петрова и проспекте Машиностроителей Кургана для проведения ремонта тепломагистрали и подготовки к отопительному сезону. Эти работы также выполняет «Курганская генерирующая компания» и они включают демонтаж и восстановление участка магистрали, а также гидравлические испытания сетей.
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