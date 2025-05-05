В сквере имени Якова Рубана в Шадринске (Курганская область) по памятным датам будет зажигаться Вечный огонь. Первая церемония состоится 7 мая в рамках праздничного митинга. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Шадринска.
По словам первого заместителя главы города Сергея Сорокина, инициатива создания «Огня памяти» принадлежит предприятию «Дельта Технология». «Это прекрасный пример взаимодействия с нашими предпринимателями. Мы наполнили это пространство малыми архитектурными формами, и в этом году его озеленяем. А „Дельта Технология“, наше социально-ориентированное предприятие, они заасфальтировали территорию и своими силами по своей инициативе сделают „Огонь памяти“, уже установили пьедестал, горелку. И это станет украшением праздничного митинга микрорайона», — отметил Сорокин.
Ранее сквер был благоустроен по программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь появились детский игровой комплекс, уличные тренажеры, воркаут-площадка, велопарковка, скамьи и новое освещение. Мероприятия по озеленению территории продолжаются и в этом году.
Работы по установке «Огня памяти» в сквере имени Якова Рубана проходят в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее в Шадринске и других городах Курганской области начались масштабные мероприятия по ремонту и благоустройству мемориалов, обелисков и братских могил, в которых активно участвуют общественные организации и местные предприятия.
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