06 апреля 2025

В Шадринске приводят в порядок памятники и братские могилы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Шадринске начались работы по преображению памятников (архивное фото)
В Шадринске начались работы по преображению памятников (архивное фото) Фото:

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Шадринске (Курганская область) начались работы по преображению памятников. Об этом сообщает глава города Шадринска Антон Мокан в своем telegram-канале.

В преддверии 80-летия Победы в Шадринске приводят в порядок памятники
В преддверии 80-летия Победы в Шадринске приводят в порядок памятники
Фото:

«По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова включили в ремонт мемориалы в скверах Победы и Воинской славы, а также братские могилы на Воскресенском кладбище», — пишет Мокан. Также он отметил активное участие общественных организаций и предприятий, которые взяли на себя ответственность за ряд обелисков.

Инициативы по ремонту и восстановлению памятников в Шадринске являются частью более широкой кампании по всей Курганской области, направленной на подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аналогичные работы уже ведутся в городе Кургане, где планируется благоустройство 29 мемориальных мест, включая Обелиск Победы и Мемориальный комплекс воинам.

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В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Шадринске (Курганская область) начались работы по преображению памятников. Об этом сообщает глава города Шадринска Антон Мокан в своем telegram-канале. «По поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова включили в ремонт мемориалы в скверах Победы и Воинской славы, а также братские могилы на Воскресенском кладбище», — пишет Мокан. Также он отметил активное участие общественных организаций и предприятий, которые взяли на себя ответственность за ряд обелисков. Инициативы по ремонту и восстановлению памятников в Шадринске являются частью более широкой кампании по всей Курганской области, направленной на подготовку к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Аналогичные работы уже ведутся в городе Кургане, где планируется благоустройство 29 мемориальных мест, включая Обелиск Победы и Мемориальный комплекс воинам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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