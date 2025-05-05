Тюменский застройщик ворвался в два важнейших федеральных топа

Тюменский застройщик «Страна Девелопмент» вошел в 10 крупнейших застройщиков в России по объемам возводимого жилья. Об этом сообщает обновленный рейтинг Единого ресурса застройщиков РФ.
«Топ застройщиков РФ. Показатель — объемы текущего жилищного строительства. 10 место рейтинга — ГК „Страна Девелопмент“ из Тюменской области. Компания за месяц прибавила три позиции в рейтинге», — отмечают аналитика ресурса.
Известно, что в настоящее время «Страна» возводит более 1,26 миллионов квадратных метров жилья в пяти регионах России. Всего девелопер строит 42 многоквартирных дома в 17 жилых комплексах.
Отмечается, что «Страна» вошла по итогам апреля еще в один важный рейтинг. Компания набрала сразу 37 позиций и заняла четвертую строчку рейтинга застройщиков по объему ввода жилья. Отмечается, что с начала 2025 года компания сдала в эксплуатацию больше 139 тысяч жилых «квадратов».
Ранее URA.RU рассказало, с какими финансовыми результатами закончили 2024 год застройщики пятого Заречного микрорайона в Тюмени. Большинство из работающих на участке девелоперов закончили год с убытками.
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