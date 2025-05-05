Зачем в Москве отключают мобильную связь

В Москве и Московской области наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета. По словам директора департамента расследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, одной из ключевых задач введения подобных мер является усложнение наведения вражеских беспилотных летательных аппаратов за счет ограничения работы мобильных сетей в столичном регионе.
«Дроны ориентируются по данным GPS. <...> Геолокация также определяется по сетям Wi-Fi и по базовым станциям сотовой связи. Поэтому глушение мобильной связи вместе с интернетом способно затруднить наведение дрон», — заявил Бедеров в разговоре с «Газетой.Ru».
Эксперт также отметил, что отключение сотовой связи снижает риск терактов. «Если прикрепить к взрывному механизму GSM-приемник, ему можно передавать сигналы со смартфона или пейджера. Глушение мобильной связи нивелирует такой сценарий», — добавил он, приведя в пример детонацию пейджеров «Хезболлы» в Ливане и Сирии в сентябре 2024 года.
Ранее сообщалось, что пользователи крупнейших мобильных операторов России — «Билайн», «Мегафон» и МТС — сегодня столкнулись с серьезными сбоями в работе различных сервисов. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что в течение ближайшей недели отдельные граждане также могут испытывать трудности с доступом к интернету.
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