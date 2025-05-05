Москвичи рискуют остаться без интернета на все праздники: что известно о массовом сбое

Абоненты ведущих российских мобильных операторов — «Билайн», «Мегафон» и МТС — сегодня жаловались на масштабные перебои в функционировании сервисов. Как отметили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в течение недели некоторые граждане могут также столкнуться с ограничениями доступа в интернет. Что известно о массовом сбое — в материале URA.RU.
Жалобы на сбои
Абоненты ведущих российских мобильных операторов — «Билайн», «Мегафон» и МТС — столкнулись с масштабными сбоями в работе услуг. Согласно данным платформы мониторинга «Сбой.рф», большое число обращений, связанных с перебоями, у «Билайна», МТС, «Мегафона». Пользователи в основном отмечают отсутствие сигнала мобильной связи, невозможность воспользоваться мобильным интернетом, а также длительное время загрузки или полную недоступность интернет-страниц.
Наибольшее количество сообщений о неполадках поступило из Москвы. Кроме того, значительное число обращений зафиксировано от жителей Краснодарского края (13%) и Московской области (11%). О проблемах также сообщили пользователи из Свердловской, Ярославской, Ульяновской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.
Основные проблемы, фиксируемые в работе сервиса МТС
По данным Downdetector за последние сутки, собранным на основании обращений пользователей, наиболее распространенной проблемой у абонентов МТС является общий сбой — на него приходится 91% всех зарегистрированных случаев. Наибольшее количество жалоб на перебои в работе МТС (за час) поступило из следующих регионов: Москва — 42% всех сообщений, Московская область — 11%, Санкт-Петербург — 8%, Нижегородская область — 4%, Калужская область — 3%.
Наиболее часто встречающиеся неисправности в работе сервиса Билайн
Downdetector обозначил и неисправности в работе сервиса Билайн: на общесистемные неполадки приходится 90% всех случаев, на проблемы с мобильным приложением — 8%, менее 1% связано с нарушениями в работе сайта, сервиса и личного кабинета. За последний час наибольшее количество сообщений о затруднениях при пользовании услугами оператора поступает из следующих регионов: 45% из Москвы, 14% из Московской области.
Неисправности в работе сервиса «Мегафон»
Массовые перебои на территории ряда российских регионов наблюдаются и в работе оператора связи «Мегафон». Согласно сообщениям пользователей, поступающим за последний час, наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве (39% от общего числа обращений) и Московской области (8%).
Анализ обращений за последние сутки показывает, что основная доля инцидентов связана с полным отсутствием связи — на такие сбои приходится 92% всех зарегистрированных случаев. Кроме того, пользователи сообщают о проблемах в работе мобильного приложения (6%), сайта компании (1%) и личного кабинета (менее 1%).
С чем связаны сбои
По информации, предоставленной Роскомнадзором РИА «Новости», перебои в функционировании сетей российских операторов связи не зафиксированы.
Как отметили в Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), перебои в работе операторов связи в Москве, откуда поступило большое количество жалоб, обусловлены мерами по обеспечению безопасности в преддверии Дня Победы. Там отметили, что жители Москвы могут столкнуться с ограничениями доступа в интернет в течение всей недели.
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