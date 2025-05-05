Силовики провели обыски у бывшего главы Притобольного округа (Курганская область) Фарита Ахметова. Его подозревают в махинациях при строительстве насыпи. Об этом URA.RU рассказали источники из муниципальной политики.
«У бывшего главы Притобольного округа Ахметова прошли обыски. Силовики приходили на бывшую работу. Искали документы, которые касались строительства насыпи», — говорят инсайдеры.
По данным собеседников агентства, правоохранители разбираются с контрактом на строительство искусственной насыпи. Ее построили в конце 2024 года.
Подозрение силовиков вызвал контракт, который выполнен за несколько дней на 150 млн рублей. Он был подписан Ахметовым в период его нахождения в должности главы. «Не зря Ахметов ушел с должности. Проработал всего пару месяцев. А потом его срочно отправили в отставку. После этого говорили, что он хотел вернуться на муниципальную службу в Кетово. Но там ему отказали», — говорят источники.
Редакция обратилась к представителям силовых структур и администрации округа. Ответы ожидаются.
Ранее жители Притобольного округа обсуждали строительство насыпи за 150 миллионов рублей, которую подрядчик возвел всего за шесть дней по контракту, подписанному Ахметовым 25 декабря 2024 года. Весной сооружение начало разрушаться, а контракт вскоре был расторгнут из-за невыполненных работ. Среди претензий к работе экс-главы Ахметова также называли подготовку округа к чрезвычайным ситуациям. Сам Ахметов стал руководителем округа с приставкой врио в конце декабря 2024 года. В начале марта его избрали главой, а спустя три недели он ушел с должности.
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