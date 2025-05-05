05 мая 2025

Тюменский завод олигарха Юзефовича потерял больше трети прибыли

Прибыль тюменской компании «Стальмост» снизилась за год на 43 процента
© Служба новостей «URA.RU»
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Снижение прибыли в 2024 году по сравнению с 2023 составило 43%
Снижение прибыли в 2024 году по сравнению с 2023 составило 43% Фото:

Тюменский актив олигарха Игоря Юзефовича АО «Стальмост» потерял больше трети прибыли по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает бухгалтерская отчетность предприятия, опубликованная в госреестре.

«Объект наблюдения — АО „Стальмост“. Доходы компании в 2024 финансовом году — 10,9 миллиарда рублей. Расходы — более 10,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании не превышает 165 миллионов рублей», — сообщает отчетность.

Известно, что годом ранее компания заработала почти 300 миллионов. Таким образом показатели снизились на 43%. Ранее сообщалось, что «Стальмост» столкнулся с судебными требованиями из-за неоплаченных счетов за электричество. Арбитражный суд поддержал часть требований поставщика.

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Тюменский актив олигарха Игоря Юзефовича АО «Стальмост» потерял больше трети прибыли по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает бухгалтерская отчетность предприятия, опубликованная в госреестре. «Объект наблюдения — АО „Стальмост“. Доходы компании в 2024 финансовом году — 10,9 миллиарда рублей. Расходы — более 10,7 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании не превышает 165 миллионов рублей», — сообщает отчетность. Известно, что годом ранее компания заработала почти 300 миллионов. Таким образом показатели снизились на 43%. Ранее сообщалось, что «Стальмост» столкнулся с судебными требованиями из-за неоплаченных счетов за электричество. Арбитражный суд поддержал часть требований поставщика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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