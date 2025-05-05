Курганская полиция проиграла осужденному экс-сотруднику спор о пенсии

Управление МВД по Курганской области не смогло взыскать более 70 тысяч рублей необоснованно перечисленной пенсии. Ведомство подавало иск к осужденному за коррупцию экс-сотруднику, но проиграло спор. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Управление переплатило 74,5 тысячи рублей осужденному за коррупцию экс-сотруднику ГАИ. Ведомство указывало на ошибку, но суд полицейским отказал», — сообщили источники.
Информация подтвердилась судебными материалами. После того как приговор в отношении осужденного экс-сотрудника вступил в силу, в ведомстве обнаружили, что мужчина продолжал получить пенсию. Выплаты прекратились, а переплату в сумме 74 526 рублей потребовали вернуть.
Представители полиции утверждали в суде, что мужчина знал о лишении его звания капитана. Но после обвинительного приговора он якобы злоупотребил своим правом и два месяца получал пенсию. Просили вернуть деньги как необоснованно полученное обогащение. Сам экс-сотрудник против этого возражал.
Суд рассмотрел обстоятельства спора и не нашел доказательств, которые бы подтверждали недобросовестные действия экс-сотрудника при получении пенсии. Находивший под стражей сотрудник не знал о том, что пенсию ему продолжают платить. А именно УМВД должно было своевременно лишить осужденного ответчика пенсии после лишения звания. Соответственно, основания для взыскания спорной пенсионной суммы не имелось.
Редакция обратилась за комментариями к представителям УМВД. Ответ ожидается.
Ранее в Курганской области уже возникали судебные споры между бывшими сотрудниками полиции и региональным УМВД по вопросам пенсионных выплат и дисциплинарных взысканий. В одном из случаев экс-сотрудник через суд добился компенсации за задержку оформления пенсии из-за ошибки в написании фамилии, а другой бывший инспектор ГИБДД пытался оспорить дисциплинарное взыскание и премии, однако суд поддержал позицию ведомства.
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