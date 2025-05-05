Нефтеюганск вошел в список городов, где сильнее всего рухнули цены на недвижимость

В Нефтеюганске рухнули цены на новостройки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске рухнули цены на новостройки
В Нефтеюганске рухнули цены на новостройки Фото:

Нефтеюганск (ХМАО) оказался в числе трех городов России с наибольшим снижением стоимости новостроек наряду с Абаканом и Саранском. Цена недвижимости в югорском городе снизилась на 6,5% с начала 2025 года, сообщили аналитики сервиса «Домклик». Они изучили изменения стоимости квадратного метра квартир в новостройках за период с января по конец апреля.

«На втором месте — Нефтеюганск — один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа. В этом городе новостройки потеряли в цене около 10 тыс. руб., или 6,5%», — говорится в исследовании экспертов.

В тройке оказались также Абакан (Хакасия) и Саранск. В столице Хакасии, которая заняла первое место рейтинга, квадратный метр подешевел на 25 тыс. руб., или 12,2%. В Саранске (столице Мордовии) цена новостроек уменьшилась на 5,5%. Этот город оказался на третьей строчке списка.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске жители новостройки обратились к главе округа Руслану Кухаруку с просьбой помочь им в смене управляющей компании. Их дом был сдан в 2023 году, но уже в здании плесень, затоплен подвал, протекают балконы и неисправна вентиляция.

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Нефтеюганск (ХМАО) оказался в числе трех городов России с наибольшим снижением стоимости новостроек наряду с Абаканом и Саранском. Цена недвижимости в югорском городе снизилась на 6,5% с начала 2025 года, сообщили аналитики сервиса «Домклик». Они изучили изменения стоимости квадратного метра квартир в новостройках за период с января по конец апреля. «На втором месте — Нефтеюганск — один из крупнейших городов Ханты-Мансийского автономного округа. В этом городе новостройки потеряли в цене около 10 тыс. руб., или 6,5%», — говорится в исследовании экспертов. В тройке оказались также Абакан (Хакасия) и Саранск. В столице Хакасии, которая заняла первое место рейтинга, квадратный метр подешевел на 25 тыс. руб., или 12,2%. В Саранске (столице Мордовии) цена новостроек уменьшилась на 5,5%. Этот город оказался на третьей строчке списка. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске жители новостройки обратились к главе округа Руслану Кухаруку с просьбой помочь им в смене управляющей компании. Их дом был сдан в 2023 году, но уже в здании плесень, затоплен подвал, протекают балконы и неисправна вентиляция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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