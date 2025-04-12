В Нефтеюганске (ХМАО) жители микрорайона 11в обратились к главе округа Руслану Кухаруку с просьбой помочь им в смене управляющей компании. Их дом №5 был сдан в 2023 году, но уже в здании плесень, затоплен подвал, протекают балконы и неисправна вентиляция. На их жалобы УК «Северный берег» не реагирует.
«Мы жители дома города Нефтеюганска 11в, дом №5. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2023 года. Услуги оказывает УК „Северный берег“. Очень много проблем в самом доме, но ответов нет. Неработающие лифты, неработающая вентиляция, промерзающие окна, текущие балконы, плесень в квартирах, затоплен подвал. Просим губернатора помочь нам сменить УК», — поделились жители дома в видеообращении. Оно опубликовано в telegram-канале «Наш Юганск».
Также жильцы рассказывают, что зимой во дворе дома не чистится снег, трактор они видели два раза за сезон. Многодетная мама, проживающая здесь, пожаловалась, что неоднократно застревала на машине во дворе, а в подъездах ужасная вонь из подвала. Жильцы, большая часть которых переселились из аварийного жилья, просят обратить внимание на их ситуацию следователей и прокуратуру.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нефтеюганска с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!