Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

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Шабутдинов обвиняется в особо крупном мошенничестве
Шабутдинов обвиняется в особо крупном мошенничестве Фото:
новость из сюжета
На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов признал свою вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналисты из зала Пресненского районного суда.

«Признаю себя виновным в полном объеме», — заявил Шабутдинов на слушании в суде. Его слова приводит РАПСИ. Ранее его адвокат Калой Ахильгов сообщил, что Аяз возместил ущерб 64 потерпевшим. Сумма компенсаций составила около 18 миллионов рублей.

Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, после чего деятельность его компании «Лайк центр» была фактически остановлена и предприятие понесло крупные убытки. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

По данным следствия, он и его сообщники, действуя от имени нескольких юридических лиц, предлагали образовательные программы и тренинги для успешного бизнеса. Несколько покупателей обратились в полицию, поскольку не могли вернуть деньги за неэффективные курсы. Пострадавшими по делу признаны 113 человек, которые заплатили за его курсы «Как стать миллионером» от 60 тысяч до 12 миллионов рублей, что в сумме составило более 57 миллионов рублей. Сам Шабутдинов ранее публично признал свою вину и раскаялся.

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Автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов признал свою вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналисты из зала Пресненского районного суда. «Признаю себя виновным в полном объеме», — заявил Шабутдинов на слушании в суде. Его слова приводит РАПСИ. Ранее его адвокат Калой Ахильгов сообщил, что Аяз возместил ущерб 64 потерпевшим. Сумма компенсаций составила около 18 миллионов рублей. Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, после чего деятельность его компании «Лайк центр» была фактически остановлена и предприятие понесло крупные убытки. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. По данным следствия, он и его сообщники, действуя от имени нескольких юридических лиц, предлагали образовательные программы и тренинги для успешного бизнеса. Несколько покупателей обратились в полицию, поскольку не могли вернуть деньги за неэффективные курсы. Пострадавшими по делу признаны 113 человек, которые заплатили за его курсы «Как стать миллионером» от 60 тысяч до 12 миллионов рублей, что в сумме составило более 57 миллионов рублей. Сам Шабутдинов ранее публично признал свою вину и раскаялся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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