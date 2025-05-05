Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Автор образовательных курсов Аяз Шабутдинов признал свою вину по делу о мошенничестве. Об этом сообщили журналисты из зала Пресненского районного суда.
«Признаю себя виновным в полном объеме», — заявил Шабутдинов на слушании в суде. Его слова приводит РАПСИ. Ранее его адвокат Калой Ахильгов сообщил, что Аяз возместил ущерб 64 потерпевшим. Сумма компенсаций составила около 18 миллионов рублей.
Аяза Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве, после чего деятельность его компании «Лайк центр» была фактически остановлена и предприятие понесло крупные убытки. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
По данным следствия, он и его сообщники, действуя от имени нескольких юридических лиц, предлагали образовательные программы и тренинги для успешного бизнеса. Несколько покупателей обратились в полицию, поскольку не могли вернуть деньги за неэффективные курсы. Пострадавшими по делу признаны 113 человек, которые заплатили за его курсы «Как стать миллионером» от 60 тысяч до 12 миллионов рублей, что в сумме составило более 57 миллионов рублей. Сам Шабутдинов ранее публично признал свою вину и раскаялся.
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