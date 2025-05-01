В ХМАО в начале лета откроются новые прямые авиарейсы в Татарстан

В начале июня из Югры можно будет улететь прямым рейсом в столицу Татарстана Казань и Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба Utair на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«С 5 июня запускаем рейсы в Нижнекамск — по четвергам. Вылет из Сургута — в 12:40, из Нижнекамска — в 14:10. Время в пути — 2 часа 30 минут. А с 7 июня начинаем выполнять полеты в столицу Республики — Казань — по субботам. Вылет из Сургута — в 15:20, из Казани — в 16:50. Время в пути — 2 часа 30 минут», — сообщает пресс-служба авиакомпании.
Ранее URA.RU писало, что компания IrAero возобновляет прямые авиарейсы в Баку. А «РусЛайн» весной запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Санкт-Петербург.
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