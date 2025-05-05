Бывший депутат гордумы Кургана Пивоваров пойдет на выборы в облдуму

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Экс-депутат гордумы Максим Пивоваров выдвинется в курганскую облдуму от эсеров
Экс-депутат гордумы Максим Пивоваров выдвинется в курганскую облдуму от эсеров Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Экс-депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров, до 2022 года состоявший в рядах КПРФ, намерен участвовать в выборах в Курганскую областную думу. Он выдвигается от партии «Справедливая Россия — За правду» по Рябковскому округу №6, сообщил он URA.RU.

«Я иду от партии „Справедливая Россия — За правду“ на выборы в областную думу», — подтвердил Пивоваров корреспонденту агентства. На округе его основным конкурентом станет действующий спикер гордумы Игорь Прозоров. Он также намерен участвовать в выборах по шестому округу и зарегестрирован на праймериз «Единой России».

Ранее ряды эсеров пополнили бывшие члены КПРФ. Среди них оппозиционер и бывший опытный депутат Яков Сидоров и юрист Павел Котюсов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата.

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Экс-депутат Курганской городской думы Максим Пивоваров, до 2022 года состоявший в рядах КПРФ, намерен участвовать в выборах в Курганскую областную думу. Он выдвигается от партии «Справедливая Россия — За правду» по Рябковскому округу №6, сообщил он URA.RU. «Я иду от партии „Справедливая Россия — За правду“ на выборы в областную думу», — подтвердил Пивоваров корреспонденту агентства. На округе его основным конкурентом станет действующий спикер гордумы Игорь Прозоров. Он также намерен участвовать в выборах по шестому округу и зарегестрирован на праймериз «Единой России». Ранее ряды эсеров пополнили бывшие члены КПРФ. Среди них оппозиционер и бывший опытный депутат Яков Сидоров и юрист Павел Котюсов. Выборы в курганскую облдуму пройдут 14 сентября 2025 года. Жителям региона предстоит избрать 34 депутата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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