Спасатели ХМАО выручили утопающего рыбака, запутавшегося в сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак из ХМАО чуть не утонул, запутавшись в сети
Рыбак из ХМАО чуть не утонул, запутавшись в сети Фото:

В районе поселка Юганская Обь (Нефтеюганский район ХМАО) сотрудники «Центроспас-Югория» спасли рыбака, который едва не утонул, запутавшись в сети. Спасатели сделали плот из подручных средств и вытащили мужчину, сообщила URA.RU пресс-служба учреждения.

«Для спасения утопающего силами пожарных был сконструирован импровизированный плот из подручных средств. Обвязавшись спасательной веревкой, один из пожарных поплыл к утопающему, перелез в его надувную лодку и обвязал мужчину спасательной веревкой, так как пострадавший запутался в рыболовной сети и затащить его в лодку возможности не было», — рассказали спасатели.

Рыбак запутался в рыболовной сети, находясь в надувной лодке, и не мог выбраться самостоятельно. После спасения мужчину обогрели и передали медикам.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) спасатели эвакуировали мужчину и автомобиль, который застрял на зимнике. Он ехал по автомобильной дороге «Игрим — Приобье».

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В районе поселка Юганская Обь (Нефтеюганский район ХМАО) сотрудники «Центроспас-Югория» спасли рыбака, который едва не утонул, запутавшись в сети. Спасатели сделали плот из подручных средств и вытащили мужчину, сообщила URA.RU пресс-служба учреждения. «Для спасения утопающего силами пожарных был сконструирован импровизированный плот из подручных средств. Обвязавшись спасательной веревкой, один из пожарных поплыл к утопающему, перелез в его надувную лодку и обвязал мужчину спасательной веревкой, так как пострадавший запутался в рыболовной сети и затащить его в лодку возможности не было», — рассказали спасатели. Рыбак запутался в рыболовной сети, находясь в надувной лодке, и не мог выбраться самостоятельно. После спасения мужчину обогрели и передали медикам. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) спасатели эвакуировали мужчину и автомобиль, который застрял на зимнике. Он ехал по автомобильной дороге «Игрим — Приобье».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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