Спасатели ХМАО выручили утопающего рыбака, запутавшегося в сети

В районе поселка Юганская Обь (Нефтеюганский район ХМАО) сотрудники «Центроспас-Югория» спасли рыбака, который едва не утонул, запутавшись в сети. Спасатели сделали плот из подручных средств и вытащили мужчину, сообщила URA.RU пресс-служба учреждения.
«Для спасения утопающего силами пожарных был сконструирован импровизированный плот из подручных средств. Обвязавшись спасательной веревкой, один из пожарных поплыл к утопающему, перелез в его надувную лодку и обвязал мужчину спасательной веревкой, так как пострадавший запутался в рыболовной сети и затащить его в лодку возможности не было», — рассказали спасатели.
Рыбак запутался в рыболовной сети, находясь в надувной лодке, и не мог выбраться самостоятельно. После спасения мужчину обогрели и передали медикам.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе (ХМАО) спасатели эвакуировали мужчину и автомобиль, который застрял на зимнике. Он ехал по автомобильной дороге «Игрим — Приобье».
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