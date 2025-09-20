Юбиляр получила памятные открытки от президента и губернатора ХМАО
В Советском (ХМАО) исполнилось 95 лет труженику тыла Галине Калининой. С юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин.
Галине Федоровне исполнилось 95 лет
«Сегодня исполнилось 95 лет труженику тыла Калининой Галине Федоровне. В этот знаменательный день от имени Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича ее поздравили представители Управления социального развития администрации Советского района», — сообщается в telegram-канале мэрии. Слова поздравления юбиляр получила и от губернатора ХМАО Руслана Кухарука, а также от главы Советского районе Евгения Буренкова.
