Путин поздравил с юбилеем труженика тыла из ХМАО. Фото

Юбиляр получила памятные открытки от президента и губернатора ХМАО
В Советском (ХМАО) исполнилось 95 лет труженику тыла Галине Калининой. С юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин.

Галине Федоровне исполнилось 95 лет
Фото:

«Сегодня исполнилось 95 лет труженику тыла Калининой Галине Федоровне. В этот знаменательный день от имени Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича ее поздравили представители Управления социального развития администрации Советского района», — сообщается в telegram-канале мэрии. Слова поздравления юбиляр получила и от губернатора ХМАО Руслана Кухарука, а также от главы Советского районе Евгения Буренкова.

