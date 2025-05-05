Что известно о тюменке Натали Павлик, которая займет пост в правительстве Германии

Тюменка Натали Павлик с детства строила политическую карьеру в Германии
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Будущий немецкий министр родилась в маленьком поселке в Тюменской области
Будущий немецкий министр родилась в маленьком поселке в Тюменской области Фото:

Уроженка Тюменской области (родилась в поселке Восток) Натали Павлик назначена государственным министром Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Павлик переходит на новую должность с поста уполномоченной федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств. Как девочке из тюменского села удалось покорить политический Олимп западноевропейской страны — читайте в материале URA.RU.

Детство и переезд

Натали Павлик родилась 26 августа 1992 года в поселке Восток Тюменской области и переехала с семьей в Германию в возрасте семи лет. Мама Ольга Беккель работала нянечкой в детском саду, а отец Александр Павлик водителем в совхозе. В Германии Павлик окончила профессиональное училище имени Иоганна Филиппа Райса во Фридберге по специальности «дизайн», а затем получила степень магистра по направлению «общество и культура современности» в университете имени Юстуса Либиха в Гисене. В годы учебы активно принимала участие в общественной жизни, была членом университетского парламента, а также работала в бюро депутата бундестага Удо Бульмана.

Шаги в политике

Свою политическую карьеру она начала в 20 лет, став депутатом городского совета Бад Наухайма. Занималась вопросами равенства, была членом комитета по оказанию помощи молодежи, а также возглавляла молодежное отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Гессене. Была избрана депутатом бундестага в 2021 году, получив прямой мандат и набрав 29,7 % голосов избирателей. Стала уполномоченной федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств 14 апреля 2022 года в возрасте 29 лет. Высокий пост в правительстве Германии Натали Павлик заняла в возрасте 31 года. 

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Уроженка Тюменской области (родилась в поселке Восток) Натали Павлик назначена государственным министром Германии по вопросам миграции, беженцев и интеграции. Павлик переходит на новую должность с поста уполномоченной федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств. Как девочке из тюменского села удалось покорить политический Олимп западноевропейской страны — читайте в материале URA.RU. Детство и переезд Натали Павлик родилась 26 августа 1992 года в поселке Восток Тюменской области и переехала с семьей в Германию в возрасте семи лет. Мама Ольга Беккель работала нянечкой в детском саду, а отец Александр Павлик водителем в совхозе. В Германии Павлик окончила профессиональное училище имени Иоганна Филиппа Райса во Фридберге по специальности «дизайн», а затем получила степень магистра по направлению «общество и культура современности» в университете имени Юстуса Либиха в Гисене. В годы учебы активно принимала участие в общественной жизни, была членом университетского парламента, а также работала в бюро депутата бундестага Удо Бульмана. Шаги в политике Свою политическую карьеру она начала в 20 лет, став депутатом городского совета Бад Наухайма. Занималась вопросами равенства, была членом комитета по оказанию помощи молодежи, а также возглавляла молодежное отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Гессене. Была избрана депутатом бундестага в 2021 году, получив прямой мандат и набрав 29,7 % голосов избирателей. Стала уполномоченной федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств 14 апреля 2022 года в возрасте 29 лет. Высокий пост в правительстве Германии Натали Павлик заняла в возрасте 31 года. 
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