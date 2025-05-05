Якушев рассказал об одном из главных инструментов работы первичных организаций ЕР

Журнал «Первичка» является одним из ключевых инструментов работы первичных организаций партии «Единая Россия», он способствует обмену опытом и информированию рядовых активистов о жизни партии. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев, комментируя выход второго номера издания, посвященного 80-летию Победы.
«Благодаря журналу „Первичка“ руководитель первичного отделения в любом поселке нашей большой страны должен видеть, как на местах реализуются партийные инициативы, как решают проблемы в том или ином регионе, что волнует наших сторонников, какие проекты оказываются наиболее эффективными», — заявил Якушев. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Секретарь генсовета также подчеркнул, что задача руководителя — своевременно доводить до активистов актуальную информацию и поддерживать обмен опытом.
Кроме этого, Якушев отметил, что в основе силы и авторитета партии лежат ее первичные партийные организации. Он подчеркнул, что именно «первички» являются фундаментальной опорой, которая обеспечивает устойчивость и жизнеспособность всей партийной структуры. По его словам, в первичных отделениях партии рождаются инициативы, формируются новые идеи и выстраивается непосредственный диалог с гражданами. Там однопартийцы обсуждают насущные проблемы, помогают людям и предлагают решения, которые затем реализуются на всех уровнях власти. Якушев добавил, что многочисленные, активные и сильные «первички» — это основа успеха всей партии и условие для того, чтобы быть не только партией власти, но и по-настоящему народной партией.
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