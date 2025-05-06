Политолог: Россия и США поделят между собой Европу

По итогам украинского конфликта наиболее вероятен раздел не Украины, а Европы. И сделают это США и Россия, сказал в интервью URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк Сергей Черняховский.
«Более вероятен не раздел Украины с западными странами, подобно разделу Германии между союзниками, а раздел Европы между США и Россией. Очень условно можно сказать, что это раздел по линии НАТО — Организации Варшавского договора. Дело в том, что американцы с неприязнью относятся к Европе и считают ее конкурентом. Я не исключаю, что один из их стратегических замыслов и сейчас состоит в том, чтобы Россия противостояла Европе, Европа противостояла России, а там — кто победит, с тем и можно будет поделить все остальное», — полагает эксперт.
В любом случае, по мнению Черняховского, все решается на поле боя. «В 1945-м мы с американцами и англичанами договорились о разделе Европы, потому что доказали, что способны разгромить и их. Сегодня нам снова нужны крупные военно-политические победы», — убежден политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.