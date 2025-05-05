Когда в жилых домах Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление отключат не раньше 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
12 мая похолодает — среднесуточная температура на три дня установится на отметке 8,5 градусов
12 мая похолодает — среднесуточная температура на три дня установится на отметке 8,5 градусов Фото:

В жилых домах Тюмени отопление могут отключить 8-9 мая. Согласно прогнозу погоды, к этому времени среднесуточная температура продержится в течение пяти дней выше +10 градусов. Такой прогноз представлен на сайте метеосервиса Gismeteo.

Для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже +8. С 4 мая в городе температура установится на отметке выше +10 (от 10 до 20 градусов). Однако 12 и 13 мая похолодает — среднесуточная температура установится на отметке +8,5. Из-за этого сроки окончания отопительного сезона могут сдвинуться на середину мая.

Ранее URA.RU писало, что отключить подачу тепла на время (например, до наступления прохладной погоды), невозможно. По данным администрации, температурные колебания в тепловых сетях могут привести к авариям. Годом ранее отопление отключили 8 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жилых домах Тюмени отопление могут отключить 8-9 мая. Согласно прогнозу погоды, к этому времени среднесуточная температура продержится в течение пяти дней выше +10 градусов. Такой прогноз представлен на сайте метеосервиса Gismeteo. Для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже +8. С 4 мая в городе температура установится на отметке выше +10 (от 10 до 20 градусов). Однако 12 и 13 мая похолодает — среднесуточная температура установится на отметке +8,5. Из-за этого сроки окончания отопительного сезона могут сдвинуться на середину мая. Ранее URA.RU писало, что отключить подачу тепла на время (например, до наступления прохладной погоды), невозможно. По данным администрации, температурные колебания в тепловых сетях могут привести к авариям. Годом ранее отопление отключили 8 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...