Когда в жилых домах Тюмени отключат отопление

В жилых домах Тюмени отопление могут отключить 8-9 мая. Согласно прогнозу погоды, к этому времени среднесуточная температура продержится в течение пяти дней выше +10 градусов. Такой прогноз представлен на сайте метеосервиса Gismeteo.
Для окончания отопительного сезона необходимо, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура не опускалась ниже +8. С 4 мая в городе температура установится на отметке выше +10 (от 10 до 20 градусов). Однако 12 и 13 мая похолодает — среднесуточная температура установится на отметке +8,5. Из-за этого сроки окончания отопительного сезона могут сдвинуться на середину мая.
Ранее URA.RU писало, что отключить подачу тепла на время (например, до наступления прохладной погоды), невозможно. По данным администрации, температурные колебания в тепловых сетях могут привести к авариям. Годом ранее отопление отключили 8 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!