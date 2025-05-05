В Пермском крае прекратят существование три деревни

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края прекратят существование три деревни. Деревню Парашино объединят с селом Плеханово, а деревни Баженово и Кулачево будут упразднены как фактически прекратившие существование.
«В Законодательное Собрание Прикамья внесен проект закона об объединении деревни Парашино с селом Плеханово. Населенные пункты имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру, в связи с чем Дума Кунгурского МО, предлагает объединить населенные пункты. Согласно сопроводительным документам, объединение населенных пунктов необходимо для выполнения работ по догазификации. Также проектом закона предусматривается упразднение деревень Баженово и Кулачево, как фактически прекративших существование», — сообщает telegram-канал Парламента Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.
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