В Пермском крае прекратят существование три деревни

В Пермском крае прекратят существование деревни Парашино, Баженово и Кулачево
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Деревни Баженово и Кулачево планируют упразднить, так как они фактически прекратили существование
Деревни Баженово и Кулачево планируют упразднить, так как они фактически прекратили существование Фото:

В Кунгурском муниципальном округе Пермского края прекратят существование три  деревни. Деревню Парашино объединят с селом Плеханово, а деревни Баженово и Кулачево будут упразднены как фактически прекратившие существование.

«В Законодательное Собрание Прикамья внесен проект закона об объединении деревни Парашино с селом Плеханово. Населенные пункты имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру,  в связи с чем Дума Кунгурского МО, предлагает объединить населенные пункты. Согласно сопроводительным документам, объединение населенных пунктов необходимо для выполнения работ по догазификации. Также проектом закона предусматривается упразднение деревень Баженово и Кулачево, как фактически прекративших существование», — сообщает telegram-канал Парламента Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.

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В Кунгурском муниципальном округе Пермского края прекратят существование три  деревни. Деревню Парашино объединят с селом Плеханово, а деревни Баженово и Кулачево будут упразднены как фактически прекратившие существование. «В Законодательное Собрание Прикамья внесен проект закона об объединении деревни Парашино с селом Плеханово. Населенные пункты имеют единую инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру,  в связи с чем Дума Кунгурского МО, предлагает объединить населенные пункты. Согласно сопроводительным документам, объединение населенных пунктов необходимо для выполнения работ по догазификации. Также проектом закона предусматривается упразднение деревень Баженово и Кулачево, как фактически прекративших существование», — сообщает telegram-канал Парламента Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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