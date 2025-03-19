Депутаты стерли с карты Пермского края три деревни

В Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. Такое решение приняли сегодня депутаты законодательного собрания региона.
«Решение принято без обсуждений и вопросов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в деревнях сейчас находится от пяти до 21 дома. При этом видимых границ между ними и селом Усть-Кишерть нет», — передает корреспондент URA.RU, следящий за заседание ЗС.
Как ранее рассказывало URA.RU, решение об объединении населенных пунктов позволит упростить процесс догазификации. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.
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