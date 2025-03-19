19 марта 2025

Депутаты стерли с карты Пермского края три деревни

В Пермском крае прекратят существование деревни Махали, Саламатово и Чирки
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение приняли на заседании законодательного собрания Пермского края
Решение приняли на заседании законодательного собрания Пермского края Фото:

В Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. Такое решение приняли сегодня депутаты законодательного собрания региона.

«Решение принято без обсуждений и вопросов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в деревнях сейчас находится от пяти до 21 дома. При этом видимых границ между ними и селом Усть-Кишерть нет», — передает корреспондент URA.RU, следящий за заседание ЗС.

Как ранее рассказывало URA.RU, решение об объединении населенных пунктов позволит упростить процесс догазификации. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.

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В Кишертском округе Пермского края прекратят существование три деревни. Махали, Саламатово и Чирки присоединят к селу Усть-Кишерть. Такое решение приняли сегодня депутаты законодательного собрания региона. «Решение принято без обсуждений и вопросов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в деревнях сейчас находится от пяти до 21 дома. При этом видимых границ между ними и селом Усть-Кишерть нет», — передает корреспондент URA.RU, следящий за заседание ЗС. Как ранее рассказывало URA.RU, решение об объединении населенных пунктов позволит упростить процесс догазификации. В 2024 году в один населенный пункт были также объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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