Трамп заявил, что знает, кто взорвал «Северные потоки»

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Трамп заявил, что РФ не причастна к взрывам «Северного потока»
Трамп заявил, что РФ не причастна к взрывам «Северного потока» Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно, кто стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток», но он не будет раскрывать детали, при этом отвергнув утверждения о причастности России. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на платформе X.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно, кто стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток», но он не будет раскрывать детали, при этом отвергнув утверждения о причастности России. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на платформе X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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