Трамп заявил, что РФ не причастна к взрывам «Северного потока»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно, кто стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток», но он не будет раскрывать детали, при этом отвергнув утверждения о причастности России. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме, которое транслировалось на платформе X.
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