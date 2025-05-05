05 мая 2025

Патриарх Кирилл в своей книге рассказал, что вынудило РФ начать СВО

Патриарх Кирилл: Россия начала СВО из-за атак Запада на историю и культуру РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Патриарх Кирилл: Россия начала СВО из-за непрекращающихся атак Запада на историю и культуру страны
Патриарх Кирилл: Россия начала СВО из-за непрекращающихся атак Запада на историю и культуру страны Фото:

Россию вынудили начать специальную военную операцию «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны. Об этом Патриарх Кирилл рассказал в своей книге. 

«В своей книге Святейший Патриарх объясняет, почему Запад продолжает нападать на историю, культуру и духовные ценности России, что, по его мнению, и подтолкнуло страну к началу вооруженного конфликта в 2022 году. Также в издании раскрывается роль Русской православной церкви в социальной и патриотической деятельности в период специальной военной операции», — сказано в сообщении РПЦ. Кроме того, в книге Патриарх Кирилл рассказывает о подвигах русских воинов в разные эпохи — от Невской битвы до Великой Отечественной войны — и объясняет, почему им удавалось побеждать, несмотря на численное превосходство противника. 

Патриарх Кирилл поддержал участие участников спецоперации на Украине в программе подготовки государственных управленцев. Он назвал инициативу современной, правильной и выражающей заботу о будущем России. 

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Россию вынудили начать специальную военную операцию «непрекращающиеся атаки Запада на историю, культуру и духовные ценности» страны. Об этом Патриарх Кирилл рассказал в своей книге.  «В своей книге Святейший Патриарх объясняет, почему Запад продолжает нападать на историю, культуру и духовные ценности России, что, по его мнению, и подтолкнуло страну к началу вооруженного конфликта в 2022 году. Также в издании раскрывается роль Русской православной церкви в социальной и патриотической деятельности в период специальной военной операции», — сказано в сообщении РПЦ. Кроме того, в книге Патриарх Кирилл рассказывает о подвигах русских воинов в разные эпохи — от Невской битвы до Великой Отечественной войны — и объясняет, почему им удавалось побеждать, несмотря на численное превосходство противника.  Патриарх Кирилл поддержал участие участников спецоперации на Украине в программе подготовки государственных управленцев. Он назвал инициативу современной, правильной и выражающей заботу о будущем России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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