Россияне за сутки скупили кефир, который пьет Путин

После того, как в эфире федеральных каналов показали продукты, появившиеся на кухне во время ночного визита журналистов к президенту России Владимиру Путину, в магазинах был зафиксирован ажиотажный спрос на эти товары. Об этом сообщает издание KP.RU, отмечая, что основное внимание покупателей было приковано к кефиру и ряженке, которые президент предложил гостям, а также к белорусскому шоколаду «Президент».
«В выходные кефир и ряженку производства компании „ЭкоВакино“ из Рязанской области еще можно было найти в супермаркетах, но к понедельнику полки с кефиром опустели, осталась лишь ряженка — и то ненадолго», — пишет KP.RU со ссылкой на данные торговых сетей. В публикации также напоминается, что Владимир Путин еще в начале 2000-х годов рассказывал о своей привычке пить кефир перед сном. Помимо молочных продуктов, внимание привлек шоколад «Президент» белорусской фабрики «Коммунарка», который содержит от 72% до 85% какао и не включает сахар. Этот шоколад президенту передал Александр Лукашенко.
Журналисты, посетившие квартиру главы государства, также отметили другие детали: на кухне были замечены соус Kikkoman, уксус Casa Rinaldi, приправы Kot?nyi и кофе Carte Noire. В гардеробе президента отсутствует отдельная гардеробная — одежда висит на вешалках в коридоре, среди вещей — пиджаки, рубашки и галстуки.
Тренажерный зал оказался скромным по оснащению: тяжелых весов там нет, но достаточно оборудования для поддержания физической формы. Эксперт Эдуард Каневский сообщил, что Путин ежедневно занимается спортом около полутора часов, а также дополнительно занимается плаванием и катается на коньках.
Путин хранит кефир производства рязанского завода «Эковакино» с массовой долей жира 3,2% в холодильнике своей кремлевской квартиры. Этот факт был раскрыт благодаря фрагменту из нового документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая на телеканале «Россия». В одном из эпизодов ленты глава государства открывает холодильник и достает оттуда упаковку рязанского кефира, сообщает RT.
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