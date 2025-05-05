В Кургане выставлен на продажу популярный клуб-бар «Опиум», расположенный в центре города. Стоимость объекта — 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито».
«Выставлен на продажу популярный клуб-бар, расположенный в центре города по адресу ул. Советская, 107А. Бизнес работает третий год, не имеет долгов и обременений, что делает его привлекательным для инвестиций. Стоимость объекта — 5 000 000 рублей», — говорится на сайте «Авито». Отмечается, что бар позиционируется как популярная концертная площадка с опытом организации мероприятий на 300+ человек. В расписании уже 8 подтвержденных концертов на ближайшие месяцы и 4 предварительных, ведутся переговоры на осень, говорится в объявлении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявлена продажа бара «Опиум», который с 2025 года называется «Свобода». Владелец продает клуб из-за переезда и готов обсудить детали только при личной встрече.
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