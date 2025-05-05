05 мая 2025

В центре Кургана за пять миллионов продают известный бар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продается успешный клуб-бар в центре Кургана
Продается успешный клуб-бар в центре Кургана Фото:

В Кургане выставлен на продажу популярный клуб-бар «Опиум», расположенный в центре города. Стоимость объекта — 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито».

Бар, успешно работающий третий год в центре Кургана, предлагается к продаже
Бар, успешно работающий третий год в центре Кургана, предлагается к продаже
Фото:

«Выставлен на продажу популярный клуб-бар, расположенный в центре города по адресу ул. Советская, 107А. Бизнес работает третий год, не имеет долгов и обременений, что делает его привлекательным для инвестиций. Стоимость объекта — 5 000 000 рублей», — говорится на сайте «Авито». Отмечается, что бар позиционируется как популярная концертная площадка с опытом организации мероприятий на 300+ человек. В расписании уже 8 подтвержденных концертов на ближайшие месяцы и 4 предварительных, ведутся переговоры на осень, говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявлена продажа бара «Опиум», который с 2025 года называется «Свобода». Владелец продает клуб из-за переезда и готов обсудить детали только при личной встрече. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане выставлен на продажу популярный клуб-бар «Опиум», расположенный в центре города. Стоимость объекта — 5 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте «Авито». «Выставлен на продажу популярный клуб-бар, расположенный в центре города по адресу ул. Советская, 107А. Бизнес работает третий год, не имеет долгов и обременений, что делает его привлекательным для инвестиций. Стоимость объекта — 5 000 000 рублей», — говорится на сайте «Авито». Отмечается, что бар позиционируется как популярная концертная площадка с опытом организации мероприятий на 300+ человек. В расписании уже 8 подтвержденных концертов на ближайшие месяцы и 4 предварительных, ведутся переговоры на осень, говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявлена продажа бара «Опиум», который с 2025 года называется «Свобода». Владелец продает клуб из-за переезда и готов обсудить детали только при личной встрече. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...