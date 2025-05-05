05 мая 2025

Хинштейн: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

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Ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет, сообщил Хинштейн
Ранены двое несовершеннолетних, в городе отключен свет, сообщил Хинштейн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Рыльск Курской области вечером 26 июня была атакована электроподстанция, в результате чего получили ранения двое несовершеннолетних. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 

«У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава Богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, в ходе атаки были повреждены два трансформатора, в городе полностью отключено электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка.

Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности и быть внимательными в связи с продолжающимися ударами по территории области. Он подчеркнул, что все службы находятся в повышенной готовности для оказания помощи населению и ликвидации последствий атаки.

Ранее атаке подвергся жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В частности, Василий Худяков, занимающий должность главы поселка Глушково в Глушковском районе Курской области, объявил о введении временной эвакуации населения в связи с осложнением обстановки в поселке.

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В городе Рыльск Курской области вечером 26 июня была атакована электроподстанция, в результате чего получили ранения двое несовершеннолетних. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.  «У 14-летней девочки касательное осколочное ранение левой голени. У 17-летнего подростка осколочное ранение правой голени. Слава Богу, угрозы их жизням нет! Подросткам будет оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, в ходе атаки были повреждены два трансформатора, в городе полностью отключено электроснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка. Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой соблюдать меры предосторожности и быть внимательными в связи с продолжающимися ударами по территории области. Он подчеркнул, что все службы находятся в повышенной готовности для оказания помощи населению и ликвидации последствий атаки. Ранее атаке подвергся жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В частности, Василий Худяков, занимающий должность главы поселка Глушково в Глушковском районе Курской области, объявил о введении временной эвакуации населения в связи с осложнением обстановки в поселке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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