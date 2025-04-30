Шойгу раскрыл, кто мешает установить мир на Украине

Шойгу: страны Европы стремятся затянуть конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия не приемлет размещение западных подразделений на Украине, заявил Шойгу
Россия не приемлет размещение западных подразделений на Украине, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Страны Европы намерены затянуть конфликт на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что европейские страны не допускают нормализации российско-американских отношений. Шойгу отметил, что военные подразделения западных стран на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для российской армии.

Также министр подчеркнул, что России неприемлемо размещение таких подразделений на украинской земле. Шойгу указал на примеры недоговороспособности Украины, включая саботаж морaтория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия. Он также сообщил о намерениях совместной работы с администрацией президента США Дональда Трампа для поиска путей урегулирования украинского кризиса.

Государства Европы беспокоятся, что мирное соглашение по Украине может угрожать единству Европейского Союза, как отметил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, для ЕС важнее всего сохранить сам Союз, а не одержать победу над Россией или помощь Украине.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны Европы намерены затянуть конфликт на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. «Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что европейские страны не допускают нормализации российско-американских отношений. Шойгу отметил, что военные подразделения западных стран на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для российской армии. Также министр подчеркнул, что России неприемлемо размещение таких подразделений на украинской земле. Шойгу указал на примеры недоговороспособности Украины, включая саботаж морaтория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия. Он также сообщил о намерениях совместной работы с администрацией президента США Дональда Трампа для поиска путей урегулирования украинского кризиса. Государства Европы беспокоятся, что мирное соглашение по Украине может угрожать единству Европейского Союза, как отметил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, для ЕС важнее всего сохранить сам Союз, а не одержать победу над Россией или помощь Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...