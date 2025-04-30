Страны Европы намерены затянуть конфликт на Украине. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Государства Европы стремятся максимально затянуть конфликт на Украине», — передает слова Шойгу РИА Новости. Он добавил, что европейские страны не допускают нормализации российско-американских отношений. Шойгу отметил, что военные подразделения западных стран на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для российской армии.
Также министр подчеркнул, что России неприемлемо размещение таких подразделений на украинской земле. Шойгу указал на примеры недоговороспособности Украины, включая саботаж морaтория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия. Он также сообщил о намерениях совместной работы с администрацией президента США Дональда Трампа для поиска путей урегулирования украинского кризиса.
Государства Европы беспокоятся, что мирное соглашение по Украине может угрожать единству Европейского Союза, как отметил британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, для ЕС важнее всего сохранить сам Союз, а не одержать победу над Россией или помощь Украине.
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