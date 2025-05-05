05 мая 2025

В Курганской области работает «скрытый патруль», чтобы ловить нарушителей ПДД. Фото

В Курганской области полицейские задержали двух детей на квадроцикле
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе «скрытого патруля» полицейские поймали двух несовершеннолетних на квадроцикле (архивное фото)
В ходе «скрытого патруля» полицейские поймали двух несовершеннолетних на квадроцикле (архивное фото) Фото:

В Курганской области усиливается социальная кампания по обеспечению безопасности детей-водителей. Во время «скрытого патруля» полицейские поймали 9-летнего ребенка и его друга, которые передвигались на квадроцикле по дорогам общего пользования с разрешения взрослого. Сейчас в отношении законного представителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Квадроцикл нарушителей
Квадроцикл нарушителей
Фото:

«В ходе „скрытого патруля“ дорожные полицейские выявили нарушение ПДД: двое несовершеннолетних передвигались по дороге общего пользования на квадроцикле с разрешения законного представителя, который ехал на автомобиле впереди», — говорится в сообщении ведомства. В Госавтоинспекции также напомнили, что детские квадроциклы не могут выезжать на дороги общего пользования: сделать это можно только с 16 лет при наличии водительских прав.

Кроме того, для катания на мототехнике подходят только специально отведенные площадки, просеки или места за городом. При этом особое внимание следует уделять мерам предосторожности: обязательно использовать шлем и другие защитные средства. Госавтоинспекция призывает родителей не подвергать жизни и здоровье своих детей опасности и соблюдать требования действующего законодательства.

Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений ПДД с участием несовершеннолетних водителей: в апреле в Шадринске подросток на мотоцикле сбил велосипедиста, а в Кетовском округе 17-летний юноша на мопеде совершил наезд на пешехода. В обоих случаях нарушители управляли транспортом без прав, а их родители привлекались к административной ответственности.

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В Курганской области усиливается социальная кампания по обеспечению безопасности детей-водителей. Во время «скрытого патруля» полицейские поймали 9-летнего ребенка и его друга, которые передвигались на квадроцикле по дорогам общего пользования с разрешения взрослого. Сейчас в отношении законного представителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. «В ходе „скрытого патруля“ дорожные полицейские выявили нарушение ПДД: двое несовершеннолетних передвигались по дороге общего пользования на квадроцикле с разрешения законного представителя, который ехал на автомобиле впереди», — говорится в сообщении ведомства. В Госавтоинспекции также напомнили, что детские квадроциклы не могут выезжать на дороги общего пользования: сделать это можно только с 16 лет при наличии водительских прав. Кроме того, для катания на мототехнике подходят только специально отведенные площадки, просеки или места за городом. При этом особое внимание следует уделять мерам предосторожности: обязательно использовать шлем и другие защитные средства. Госавтоинспекция призывает родителей не подвергать жизни и здоровье своих детей опасности и соблюдать требования действующего законодательства. Ранее в Курганской области уже фиксировались случаи нарушений ПДД с участием несовершеннолетних водителей: в апреле в Шадринске подросток на мотоцикле сбил велосипедиста, а в Кетовском округе 17-летний юноша на мопеде совершил наезд на пешехода. В обоих случаях нарушители управляли транспортом без прав, а их родители привлекались к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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