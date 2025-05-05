05 мая 2025

«На девушку упал потолок»: спасатель — о взрыве в пятиэтажке в свердловском поселке

В Буланаше на девушку упал потолок из-за взрыва в многоэтажке
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло ночью 6 мая (архивное фото)
ЧП произошло ночью 6 мая (архивное фото) Фото:

В поселке Буланаш (Свердловская область), предположительно, из-за взрыва водонагревателя пострадала 28-летняя девушка. По предварительным данным, на нее рухнул потолок, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

«На девушку упал потолок. Она была в соседней квартире. Ее забрали в больницу», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры.

«В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента. Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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В поселке Буланаш (Свердловская область), предположительно, из-за взрыва водонагревателя пострадала 28-летняя девушка. По предварительным данным, на нее рухнул потолок, сказал источник URA.RU в экстренных службах. «На девушку упал потолок. Она была в соседней квартире. Ее забрали в больницу», — сказал собеседник агентства. ЧП произошло ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры. «В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента. Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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