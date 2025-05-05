«На девушку упал потолок»: спасатель — о взрыве в пятиэтажке в свердловском поселке

В поселке Буланаш (Свердловская область), предположительно, из-за взрыва водонагревателя пострадала 28-летняя девушка. По предварительным данным, на нее рухнул потолок, сказал источник URA.RU в экстренных службах.
«На девушку упал потолок. Она была в соседней квартире. Ее забрали в больницу», — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло ночью 6 мая на улице Строителей. Пострадали две квартиры. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и прокуратуры.
«В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его ненадлежащая эксплуатация. Специалисты оценят устойчивость конструкций дома после данного инцидента. Прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома», — сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
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