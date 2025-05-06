Завхоз из ЯНАО, вымогавшая взятки у бизнесмена из Екатеринбурга, отделалась штрафом

В Губкинском (ЯНАО) заместитель заведующей по административно-хозяйственной части детсада «Солнышко» получила приговор за то, что обманным путем добилась дачи взятки от бизнесмена из Екатеринбурга. Она приговорена к штрафу и лишению права заниматься деятельностью, связанной с закупками, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Используя служебное положение, с октября 2018 года по декабрь 2022 года похитила у руководителя коммерческой организации денежные средства в размере более 460 тысяч рублей. Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры в официальном telegram-канале.
Дело расследовали следователи СУ СКР по ЯНАО. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд в конце января. Завхоз обвинялся по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Сам бизнесмен, которого подозревали в преступлении по статье 291 УК РФ «Дача взятки», освобожден от уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием.
За похожее преступление с участием того же бизнесмена в Губкинском осудили заведующую детским садом «Брусничка». Она также получила штраф.
Коррупционная схема выявлена в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое. Только одно дело в отношении взяткодателя довели до суда. В Салехарде продолжается судебный процесс над руководителем фирмы, которого силовики обвиняют по статье 291 «Дача взятки».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.