Бизнесмена из Екатеринбурга обманула завхоз из ЯНАО

В Губкинском (ЯНАО) будут судить завхоза детского сада, которая получала взятки от представителя фирмы ООО «Первый класс», зарегистрированной в Екатеринбурге. Следователи установили, что она ввела в заблуждение бизнесмена, который давал ей взятки, сообщает пресс-служба окружного управления следкома.
«В 2018 году директор „Первый класс“ из Екатеринбурга, не осведомленный об истинном объеме должностных полномочий заведующей хозяйством дошкольного общеобразовательного учреждения Губкинского, предложил ей за денежное вознаграждение оказывать ему и его партнерам по бизнесу общее покровительство. В период с 2018 по 2022 год обвиняемая похитила более 460 тысяч рублей, принадлежащих директору организации», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО в официальном telegram-канале.
Завхоз обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения». Сам бизнесмен, которого подозревали в преступлении по статье 291 УК РФ «Дача взятки», освобожден от уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям, в связи с деятельным раскаянием.
Взяткодатель отметился в Салехарде, Новом Уренгое и других городах ЯНАО. В Новом Уренгое уголовные дела в отношении его прекращены по нереабилитирующим основаниям. В Салехарде его судят в качестве обвиняемого по статье 291 УК РФ.
Взяткополучатели в Новом Уренгое и Салехарде уже осуждены. В суд Ноябрьска направлено дело замдиректора школы № 8, которая также получала незаконное вознаграждение от данного бизнесмена.
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