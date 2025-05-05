Советнику губернатора Курганской области Константину Малышеву прочат руководящий пост в администрации города. По одной из версий, чиновник может стать первым замом главы Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.
«Сейчас Малышев активно вникает в проблематику хозяйственной сферы Кургана. Раньше говорили, что он может занять место замглавы — директора департамента ЖКХ (сейчас руководит Александр Медведев), но есть версия, что Малышев будет отвечать за эту сферу в должности первого замглавы», — говорят URA.RU источники.
Первый заместитель главы Кургана курирует три департамента, которые так или иначе связаны с жилищно-коммунальным хозяйством — это ведомства по развитию городского хозяйства, архитектуре и непосредственно ЖКХ. На данный момент должность первого замглавы города занимает врип мэра Антон Науменко.
Таким образом, после успешных выборов и назначения Науменко на пост главы Кургана место первого зама станет вакантно. «И тогда, по всей вероятности, этот пост займет Малышев. Тем более, что вопросы ЖКХ ему близки. Ведь в должности советника губернатора он как раз курирует коммунальную сферу», — считают инсайдеры.
Обновлено в 13:03 по уральскому времени:
В мэрии журналисту ответили, что должность первого заместителя главы города Кургана в настоящее время замещена, не является вакантной. Администрация города Кургана кандидатов на должность первого заместителя главы города Кургана не подбирает, а конкурс на данную должность не объявлялся. «Документы от граждан на должность первого заместителя главы города Кургана не поступали. Документы на поступление на муниципальную службу в администрацию города Кургана от Малышева К.Н. не поступали», — пояснили журналисту в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана обсуждалась возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Тогда его видели в городской администрации, где он, по одной из версий, изучал работу ведомства. В это же время, действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появлялся на рабочем месте уже более двух недель.
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