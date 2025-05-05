05 мая 2025

Советнику курганского губернатора Малышеву прочат высокий пост в мэрии. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Константин Малышев изучает сферу ЖКХ Кургана для работы в мэрии
Константин Малышев изучает сферу ЖКХ Кургана для работы в мэрии Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Советнику губернатора Курганской области Константину Малышеву прочат руководящий пост в администрации города. По одной из версий, чиновник может стать первым замом главы Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона.

«Сейчас Малышев активно вникает в проблематику хозяйственной сферы Кургана. Раньше говорили, что он может занять место замглавы — директора департамента ЖКХ (сейчас руководит Александр Медведев), но есть версия, что Малышев будет отвечать за эту сферу в должности первого замглавы», — говорят URA.RU источники.

Первый заместитель главы Кургана курирует три департамента, которые так или иначе связаны с жилищно-коммунальным хозяйством — это ведомства по развитию городского хозяйства, архитектуре и непосредственно ЖКХ. На данный момент должность первого замглавы города занимает врип мэра Антон Науменко.

Таким образом, после успешных выборов и назначения Науменко на пост главы Кургана место первого зама станет вакантно. «И тогда, по всей вероятности, этот пост займет Малышев. Тем более, что вопросы ЖКХ ему близки. Ведь в должности советника губернатора он как раз курирует коммунальную сферу», — считают инсайдеры.

Обновлено в 13:03 по уральскому времени:

В мэрии журналисту ответили, что должность первого заместителя главы города Кургана в настоящее время замещена, не является вакантной. Администрация города Кургана кандидатов на должность первого заместителя главы города Кургана не подбирает, а конкурс на данную должность не объявлялся. «Документы от граждан на должность первого заместителя главы города Кургана не поступали. Документы на поступление на муниципальную службу в администрацию города Кургана от Малышева К.Н. не поступали», — пояснили журналисту в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана обсуждалась возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Тогда его видели в городской администрации, где он, по одной из версий, изучал работу ведомства. В это же время, действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появлялся на рабочем месте уже более двух недель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советнику губернатора Курганской области Константину Малышеву прочат руководящий пост в администрации города. По одной из версий, чиновник может стать первым замом главы Кургана. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к правительству региона. «Сейчас Малышев активно вникает в проблематику хозяйственной сферы Кургана. Раньше говорили, что он может занять место замглавы — директора департамента ЖКХ (сейчас руководит Александр Медведев), но есть версия, что Малышев будет отвечать за эту сферу в должности первого замглавы», — говорят URA.RU источники. Первый заместитель главы Кургана курирует три департамента, которые так или иначе связаны с жилищно-коммунальным хозяйством — это ведомства по развитию городского хозяйства, архитектуре и непосредственно ЖКХ. На данный момент должность первого замглавы города занимает врип мэра Антон Науменко. Таким образом, после успешных выборов и назначения Науменко на пост главы Кургана место первого зама станет вакантно. «И тогда, по всей вероятности, этот пост займет Малышев. Тем более, что вопросы ЖКХ ему близки. Ведь в должности советника губернатора он как раз курирует коммунальную сферу», — считают инсайдеры. Обновлено в 13:03 по уральскому времени: В мэрии журналисту ответили, что должность первого заместителя главы города Кургана в настоящее время замещена, не является вакантной. Администрация города Кургана кандидатов на должность первого заместителя главы города Кургана не подбирает, а конкурс на данную должность не объявлялся. «Документы от граждан на должность первого заместителя главы города Кургана не поступали. Документы на поступление на муниципальную службу в администрацию города Кургана от Малышева К.Н. не поступали», — пояснили журналисту в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана обсуждалась возможная замена главы департамента ЖКХ. По информации источников, советник губернатора Курганской области Константин Малышев может занять эту должность. Тогда его видели в городской администрации, где он, по одной из версий, изучал работу ведомства. В это же время, действующий руководитель Александр Медведев, по словам собеседников, не появлялся на рабочем месте уже более двух недель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...