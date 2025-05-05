05 мая 2025

В Магнитогорске пес спас семью от гадюки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака убила змею на территории двора
Собака убила змею на территории двора Фото:

В Магнитогорске Челябинской области собака спасла семью от ядовитой змеи. Фото гадюки разместил в соцсетях владелец участка.

«Выхожу во двор, вижу — пёс играется, треплет какую-то верёвку. Подхожу ближе, а это змея дохлая», — рассказал мужчина в сообществе «ЧерноеБелое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения рассказал, что похожие змеи и раньше заползали на его участок в поселке Цементный. Он уточнил, что не знает, ядовитая ли змея, но добавил, что с собакой все в порядке. Пост собрал более 130 комментариев, где сообщили, что это гадюка, чей укус может быть смертельным для человека.

Гадюки в Челябинской области проснулись из-за ранней весны. Первые сообщения об обнаружении ядовитых змей появились в начале апреля.

На участок заползла ядовитая змея
На участок заползла ядовитая змея
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области собака спасла семью от ядовитой змеи. Фото гадюки разместил в соцсетях владелец участка. «Выхожу во двор, вижу — пёс играется, треплет какую-то верёвку. Подхожу ближе, а это змея дохлая», — рассказал мужчина в сообществе «ЧерноеБелое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения рассказал, что похожие змеи и раньше заползали на его участок в поселке Цементный. Он уточнил, что не знает, ядовитая ли змея, но добавил, что с собакой все в порядке. Пост собрал более 130 комментариев, где сообщили, что это гадюка, чей укус может быть смертельным для человека. Гадюки в Челябинской области проснулись из-за ранней весны. Первые сообщения об обнаружении ядовитых змей появились в начале апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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