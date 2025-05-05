05 мая 2025

Россельхознадзор начал процедуру изъятия курганской земли у жителя из Омска

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь земельного участка составила 24,1 га (архивное фото)
Площадь земельного участка составила 24,1 га (архивное фото) Фото:

Россельхознадзор начал процедуру изъятия 24 га неиспользуемой сельскохозяйственной земли у жителя Омска в Курганской области. Как сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства, соответствующие материалы были направлены в Департамент имущественных и земельных отношений региона для принятия решения о дальнейшей судьбе участка.

Участок площадью 24,1 га, расположенный в Макушинском муниципальном округе, был обследован летом 2023 года. По итогам проверки владельцу земли было выдано предостережение за зарастание территории сорной растительностью. Осенью 2023 года собственнику направили предписание с требованием устранить нарушение к маю 2024 года. «В мае 2024 года была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания и установлено, что земля по-прежнему зарастает, площадь нарушения составляет 24,1 га и не используется», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Кроме того, ведомство отметило, что в ноябре 2023 года был составлен протокол по ст. 42 Земельного кодекса РФ и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ о нецелевом использовании участка. По результатам проверки и судебного разбирательства мировой судья судебного участка №48 Кировского судебного района города Омска привлек владельца к административной ответственности — ему назначили штраф. После этого Россельхознадзор подготовил документы для изъятия земли и передачи их на рассмотрение регионального департамента, который решит вопрос о дальнейшей судьбе участка согласно действующему законодательству.

Ранее Россельхознадзор уже предпринимал аналогичные меры в отношении неиспользуемых сельхозземель в Курганской области: в Катайском муниципальном образовании в 2022 году были выявлены нарушения на трех участках площадью 37 гектаров, собственнику выдали предостережения и назначили штраф, однако предписание также не было исполнено, после чего началась процедура изъятия. Подобные случаи фиксировались и в других регионах, включая Челябинскую область.

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Россельхознадзор начал процедуру изъятия 24 га неиспользуемой сельскохозяйственной земли у жителя Омска в Курганской области. Как сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления ведомства, соответствующие материалы были направлены в Департамент имущественных и земельных отношений региона для принятия решения о дальнейшей судьбе участка. Участок площадью 24,1 га, расположенный в Макушинском муниципальном округе, был обследован летом 2023 года. По итогам проверки владельцу земли было выдано предостережение за зарастание территории сорной растительностью. Осенью 2023 года собственнику направили предписание с требованием устранить нарушение к маю 2024 года. «В мае 2024 года была проведена проверка по исполнению ранее выданного предписания и установлено, что земля по-прежнему зарастает, площадь нарушения составляет 24,1 га и не используется», — говорится в сообщении Россельхознадзора. Кроме того, ведомство отметило, что в ноябре 2023 года был составлен протокол по ст. 42 Земельного кодекса РФ и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ о нецелевом использовании участка. По результатам проверки и судебного разбирательства мировой судья судебного участка №48 Кировского судебного района города Омска привлек владельца к административной ответственности — ему назначили штраф. После этого Россельхознадзор подготовил документы для изъятия земли и передачи их на рассмотрение регионального департамента, который решит вопрос о дальнейшей судьбе участка согласно действующему законодательству. Ранее Россельхознадзор уже предпринимал аналогичные меры в отношении неиспользуемых сельхозземель в Курганской области: в Катайском муниципальном образовании в 2022 году были выявлены нарушения на трех участках площадью 37 гектаров, собственнику выдали предостережения и назначили штраф, однако предписание также не было исполнено, после чего началась процедура изъятия. Подобные случаи фиксировались и в других регионах, включая Челябинскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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