Александр Серебринников — известный борец из города Шадринск (Курганская область), многократный чемпион мира по греко-римской борьбе среди ветеранов и чемпион мира по панкратиону, получил золотую медаль на открытом чемпионате по греко-римской борьбе в США. Он неоднократно представлял Россию на международных соревнованиях и добивался высоких результатов в своей весовой категории. URA.RU собрало информацию о многократном чемпионе мира из Курганской области.
Личный путь и становление
По информации из открытых данных, Александр родился в Краснодаре в 1975 году, позже переехал с семьей в Шадринск. Спортом начал заниматься с восьми лет, пробовал себя в боксе и самбо, но окончательно выбрал греко-римскую борьбу. Первые успехи пришли еще в школьные годы, а серьезные результаты показал на турнирах 1990-х годов.
Образование и профессиональная деятельность
Серебринников получил высшее образование в Шадринском государственном педагогическом институте, а затем продолжил спортивную карьеру и жизнь в Москве. Помимо спорта, он руководит компанией, занимающейся охранно-пожарными системами.
Семья и тренерская работа
Александр женат, воспитывает двоих детей, которые также занимаются спортом. Дочь Алена добилась успехов в женской борьбе, сын Глеб также проявляет интерес к греко-римской борьбе. Серебринников вел секцию для девочек в Шадринске.
Возвращение на ковер и ветеранские успехи
В зрелом возрасте Александр вернулся к активным выступлениям и стал одним из лидеров ветеранского спорта. Он регулярно участвует в чемпионатах мира среди мастеров, тренируется шесть дней в неделю и продолжает добиваться высоких результатов.
Победы на мировых аренах
Серебринников неоднократно становился чемпионом мира среди ветеранов в греко-римской борьбе. В частности, он завоевал золотую медаль в весовой категории до 62 кг на чемпионате мира в Пловдиве (Болгария), а также становился победителем открытого чемпионата Америки по греко-римской борьбе среди мастеров в Лас-Вегасе. В 2018 году Александр выиграл чемпионат мира по панкратиону в Белоруссии, выступая в весе до 60 кг.
Вклад в развитие спорта
Помимо спортивных достижений, Александр Серебринников занимал пост руководителя федерации спортивной борьбы города Шадринска. Он активно занимается развитием борьбы в регионе, поддерживает местные соревнования и реализовал благотворительные проекты для поддержки молодых спортсменов.
Позиция по развитию спорта
Серебринников считает, что поддержка спорта должна идти как со стороны государства, так и общества. Особое внимание, по его мнению, должно уделяться поддержке молодых талантов и организации массовых соревнований на местном уровне.
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