Выросло число погибших из-за взрыва газа в многоэтажке в Москве

В результате взрыва газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, число погибших выросло до четырех человек. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до четырех», — сообщили в оперативных службах ТАСС. В результате ЧП пострадало не менее 18 человек.
Инцидент произошел на юго-западе столицы вечером четвертого мая. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона в одной из квартир на девятом этаже. В результате взрыва, были повреждены четыре квартиры, а также перекрытия между этажами. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Жильцы пострадавших квартир были эвакуированы. Им организовали временные пункты размещения.
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