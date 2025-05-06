Выросло число погибших из-за взрыва газа в многоэтажке в Москве

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В результате ЧП пострадало не менее 18 человек
В результате ЧП пострадало не менее 18 человек Фото:
новость из сюжета
На юго-западе Москвы произошли взрыв и пожар в жилом многоэтажном доме

В результате взрыва газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, число погибших выросло до четырех человек. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до четырех», — сообщили в оперативных службах ТАСС. В результате ЧП пострадало не менее 18 человек.

Инцидент произошел на юго-западе столицы вечером четвертого мая. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона в одной из квартир на девятом этаже. В результате взрыва, были повреждены четыре квартиры, а также перекрытия между этажами. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Жильцы пострадавших квартир были эвакуированы. Им организовали временные пункты размещения. 

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В результате взрыва газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве, число погибших выросло до четырех человек. Об этом сообщили в оперативных службах. «Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы выросло до четырех», — сообщили в оперативных службах ТАСС. В результате ЧП пострадало не менее 18 человек. Инцидент произошел на юго-западе столицы вечером четвертого мая. Причиной трагедии стал взрыв газового баллона в одной из квартир на девятом этаже. В результате взрыва, были повреждены четыре квартиры, а также перекрытия между этажами. Медицинская помощь потребовалась 18 пострадавшим, в том числе двоим детям. Жильцы пострадавших квартир были эвакуированы. Им организовали временные пункты размещения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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