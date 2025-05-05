В Кургане выставили на продажу кафе «Ассамблея», являющегося единственным подобным заведением на бульваре Солнечный. Действующий бизнес оценили в 11 миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.
«На бульваре Солнечный продают действующее кафе „Ассамблея“ за 11 миллионов рублей. Два года назад общепит уже пытались продать, но за 7,5 миллионов», — сообщил источник.
В разговоре с корреспондентом URA.RU владелец заведения подтвердил информацию о продажи недвижимости, однако раскрывать причины не стал. Кафе находится между строящимся жилым комплексом и Прогимназией №63. Здание общепита площадью 122 квадрата имеет незадействованный второй этаж. Земельный участок находится в собственности.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продают сеть обувных магазинов, работающих под итальянским брендом, за десятки миллионов рублей. По словам собственника, актив перестал приносить прибыль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».