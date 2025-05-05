05 мая 2025

В Тюмени задержан мужчина, который избил водителя маршрутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Он скрывался от силовиков около месяца
Он скрывался от силовиков около месяца Фото:

В Тюмени задержан мужчина, который избил водителя маршрутного такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УВД. Там уточнили, что на тюменца завели уголовное дело по ст.112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 51-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“, — сообщили агентству в пресс-службе УВД по Тюмени.

Там добавили, что в результате инцидента водитель получил серьезные повреждения. У него были диагностированы переломы челюсти и носа, а также травма глаза. Нападавший скрывался от силовиков около месяца. 

Ранее URA.RU писало о том, что 5 апреля в Тюмени на ул. Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. В результате инцидента пострадал тюменец 1958 года рождения.

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В Тюмени задержан мужчина, который избил водителя маршрутного такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УВД. Там уточнили, что на тюменца завели уголовное дело по ст.112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. «Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 51-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“, — сообщили агентству в пресс-службе УВД по Тюмени. Там добавили, что в результате инцидента водитель получил серьезные повреждения. У него были диагностированы переломы челюсти и носа, а также травма глаза. Нападавший скрывался от силовиков около месяца.  Ранее URA.RU писало о том, что 5 апреля в Тюмени на ул. Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. В результате инцидента пострадал тюменец 1958 года рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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