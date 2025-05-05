В Тюмени задержан мужчина, который избил водителя маршрутки

В Тюмени задержан мужчина, который избил водителя маршрутного такси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УВД. Там уточнили, что на тюменца завели уголовное дело по ст.112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 51-летнего местного жителя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. „Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“, — сообщили агентству в пресс-службе УВД по Тюмени.
Там добавили, что в результате инцидента водитель получил серьезные повреждения. У него были диагностированы переломы челюсти и носа, а также травма глаза. Нападавший скрывался от силовиков около месяца.
Ранее URA.RU писало о том, что 5 апреля в Тюмени на ул. Профсоюзной в районе остановки «Циолковского» неизвестный мужчина напал на водителя маршрутного автобуса №4. В результате инцидента пострадал тюменец 1958 года рождения.
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