Росрыболовство подтвердило введение жестких квот на добычу рыбы в ЯНАО

Росрыболовство намерено ввести квоты на вылов сиговых видов рыбы в бассейнах Оби, Обской губы и реки Таз с Тазовской губой — ключевых для ямальского промысла акваториях. О своем решении, с которым ранее не соглашались представители ЯНАО, рассказали URA.RU в федеральном агентстве.
«Уменьшенные квоты определены на 2026 год. Ограничения объемов уловов в 2026 году коснутся бассейнов реки Оби с Обской губой и реки Таз с Тазовской губой», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе Росрыболовства. Размер квот собеседник не уточнил.
Это означает, что ямальским промысловикам, а также перерабатывающим предприятиям придется на многие годы отказаться от того дохода, который приносит лов сиговых. Росрыболовство таким образом намерено начать реализацию многолетней программы по восстановлению ценных пород рыбы на Ямале. Речь идет не только об уже запрещенных к добыче в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе муксуне, нельме, но и о чире (щекуре).
«Целью рассчитанной на 25 лет программы является достижение в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе численности популяций ценных сиговых видов рыб, способных к ежегодному воспроизводству в объемах, необходимых для самостоятельного восстановления и обеспечивающих устойчивое рыболовство», — отметили представители федерального агентства.
Заявление Росрыболовства о снижении более чем вдвое квот на вылов сиговых вызвало бурную полемику на Ямале. Так, признавая определенную логику научного сообщества, в окружном агропроме предлагают не ограничивать лов, а налаживать качественную охрану водных биоресурсов, увеличить объемы искусственного воспроизводства и организовать рациональное использование рыбных ресурсов легальными рыбодобытчиками.
В свою очередь, ямальские рыбаки, по чьим карманам прежде всего ударят санкции, отмечают, что труднее всего придется не субсидируемым окружными властями предприятиям. Коренное население Ямала, с давних времен занимающееся рыбным промыслом, уверено, что решениями о снижении квот контролирующие органы прикрывают экологические проблемы всей отрасли.
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