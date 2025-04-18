18 апреля 2025

Рыбаки: снижение квот на вылов рыбы в реках округа ударит по экономике ЯНАО

Снижение квот на вылов сиговых на Ямале ударит по всей рыболовной отрасли округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Добычу сиговых в ЯНАО хотят существенно сократить (архивное фото)
Добычу сиговых в ЯНАО хотят существенно сократить (архивное фото) Фото:

Ямальские рыболовы неоднозначно восприняли информацию о планах Росрыболовства о значительном снижении квот на вылов сиговых рыб в водоемах ЯНАО в 2026 году. Часть рыбаков считает, что данная мера больнее всего ударит по небольшим предприятиям, другие думают, что это связано с экологическими проблемами. URA.RU выяснило что волнует рыболовов и как новые правила отразятся на их промысле.

«У рыбодобытчиков основная рыба — это сиговые. Крупные предприятия субсидируются, а малые нет, таким образом несубсидируемым добытчикам станет еще труднее работать ведь затраты на подготовку к вылову, завоз топлива в отдаленные районы им никто не компенсирует», — отметил председатель рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев.

По словам собеседника, половина добычи сиговых в ЯНАО закреплена за субсидируемыми предприятиями, остальные 50% — это небольшие фирмы и предприниматели, в том числе из числа КМНС. Таким образом, оставшиеся без субсидий рыболовы, больше других почувствуют на себе сниженные квоты от Росрыболовства.

В 2022 году 39 рыболовецких предприятий получили субсидии, в 2023 количество уменьшилось до 19

В разговоре к корреспондентом агентства коренной житель округа Анатолий С., имеющий за плечами более чем 20-летний опыт рыбодобычи на Ямале отметил, что решениями о снижении квот могут прикрывать экологические проблемы всей отрасли. «Странно слышать, что в снижении популяции сиговых обвиняют браконьеров, но не говорят об ухудшении экологии на Ямале, из-за соседства рек с нефтегазодобывающими компаниями», — рассказал рыболов.

Ранее URA.RU рассказывало о планах Росрыболовства в два раза снизить квоты на вылов сиговых в реках ЯНАО в 2026 году. Причинами ограничения на вылов назвали гибель рыбы в 2024 году, браконьерство и неравномерное использование квот в реках и в акватории Тазовской губы.

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Ямальские рыболовы неоднозначно восприняли информацию о планах Росрыболовства о значительном снижении квот на вылов сиговых рыб в водоемах ЯНАО в 2026 году. Часть рыбаков считает, что данная мера больнее всего ударит по небольшим предприятиям, другие думают, что это связано с экологическими проблемами. URA.RU выяснило что волнует рыболовов и как новые правила отразятся на их промысле. «У рыбодобытчиков основная рыба — это сиговые. Крупные предприятия субсидируются, а малые нет, таким образом несубсидируемым добытчикам станет еще труднее работать ведь затраты на подготовку к вылову, завоз топлива в отдаленные районы им никто не компенсирует», — отметил председатель рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев. По словам собеседника, половина добычи сиговых в ЯНАО закреплена за субсидируемыми предприятиями, остальные 50% — это небольшие фирмы и предприниматели, в том числе из числа КМНС. Таким образом, оставшиеся без субсидий рыболовы, больше других почувствуют на себе сниженные квоты от Росрыболовства. В разговоре к корреспондентом агентства коренной житель округа Анатолий С., имеющий за плечами более чем 20-летний опыт рыбодобычи на Ямале отметил, что решениями о снижении квот могут прикрывать экологические проблемы всей отрасли. «Странно слышать, что в снижении популяции сиговых обвиняют браконьеров, но не говорят об ухудшении экологии на Ямале, из-за соседства рек с нефтегазодобывающими компаниями», — рассказал рыболов. Ранее URA.RU рассказывало о планах Росрыболовства в два раза снизить квоты на вылов сиговых в реках ЯНАО в 2026 году. Причинами ограничения на вылов назвали гибель рыбы в 2024 году, браконьерство и неравномерное использование квот в реках и в акватории Тазовской губы.
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