Картофельный антирекорд: почему в России взлетели цены на продукт первой необходимости

В России за последний год цены на картофель значительно возросли. Согласно данным Росстата, если еще в 2024 году его потребительская стоимость за килограмм составляла около 35 рублей, то уже на сегодня розничные цены — до 85 рублей. В свою очередь Минсельхоз отмечает, что закупочная стоимость в настоящий момент составляет до 35,7 рубля за килограмм, хотя Росстат информирует о ценах в 46-51 рубля за килограмм. URA.RU рассказывает, как менялась ценовая динамика на картошку за последние годы и с чем связано подорожание.
Новый рекорд: подорожал более, чем в два раза
Согласно официальной статистике от Росстата, закупочные цены на картофель достигли 46-51 рубля за килограмм. Розничные цены также поставили рекорд: по данным ведомства, в годовом выражении стоимость картофеля для покупателей выросла в 2,8 раза и достигла 85,4 рубля за килограмм.
Средняя оптовая цена столового картофеля урожая 2024 года в России достигла рекордных значений, увеличившись с начала года на 85,2% и составив к концу апреля 46,3 рубля за килограмм, передает «Коммерсант», ссылаясь на данные Росстат, а также участников рынка.
Например, по информации центра «АБ-Центр», к 2 мая оптовая стоимость картофеля выросла до 51,1 рубля за килограмм, а в «Руспродсоюзе» оценили среднюю цену на эту же дату в 47,6 рубля за килограмм.
Участники рынка отмечают, что столь высоких цен не фиксировалось за всю историю наблюдений. «Вслед за оптовыми растут и потребительские цены», — говорится в сообщении издания. Согласно данным Росстата на 28 апреля, средняя цена картофеля для потребителей составила 85,4 рубля за килограмм, что в 2,8 раза выше показателей прошлого года.
Будут стабилизировать: о ситуации высказались в Минсельхозе
Стоимость картофеля у российских производителей по данным на 30 апреля составила в среднем 35,7 рубля за килограмм, что на шесть рублей выше аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ. В ведомстве отметили, что рост цен связан, главным образом, с тем, что в 2023 году была зафиксирована рекордно низкая стоимость картофеля из-за рекордного урожая. На контрасте с данными того года и ощущается более высокий рост стоимости картофеля в настоящий момент.
"Отечественный картофель у производителей реализуется в среднем по цене 35,7 рубля за килограмм, что на шесть рублей выше чем, например, на аналогичный период 2022 года. Таким образом, существенное повышение цен наблюдается только по отношению к низкой базе 2023 года, обусловленной рекордным урожаем картофеля в стране. При этом за последнюю неделю стоимость сократилась на 3,3%. В рознице, согласно Росстату, картофель в настоящее время стоит 85,4 руб./кг", — уточнили URA.RU в Минсельхозе.
Для стабилизации ситуации на продовольственном рынке действует постановление правительства РФ от 26 марта 2023 года № 662, предусматривающее возможность заключения добровольных соглашений между органами власти субъектов и торговыми организациями о фиксации максимальных розничных цен на социально значимые продукты, в том числе картофель. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что такие соглашения по регулированию цен на картофель уже заключены в 34 регионах страны.
С 1 марта также начал действовать закон, регулирующий деятельность агроагрегаторов, который направлен на упрощение реализации фермерской продукции в розничные сети. Документ предусматривает создание более благоприятных условий для малых сельскохозяйственных предприятий при выходе на рынок ритейла. Внедрение дополнительных каналов сбыта и сокращение логистических расходов будет способствовать формированию более выгодных цен на продукцию, добавили в министерстве.
В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что рассматривают вопрос об увеличении беспошлинной квоты на импорт картофеля до 300 тысяч тонн, а также прогнозирует рост площадей под посадку этой культуры на 2,3%. Однако сроки сбора нового урожая могут быть сдвинуты из-за майских заморозков. В Федеральной антимонопольной службе, в свою очередь, предложили временно смягчить требования к внешнему виду картофеля, чтобы расширить ассортимент в розничных сетях и сделать продукт более доступным для населения.
Почему картофель дорожает
Эксперты отрасли связывают рост стоимости картофеля с несколькими причинами: сокращением запасов, недостатком современных овощехранилищ, высокой энергоемкостью производства и повышенным спросом. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков перечислил эти факторы среди ключевых для складывающейся ценовой ситуации.
В свою очередь бренд-менеджер компании «Московский картофель» Иван Бодунов отметил, что основной причиной дефицита стала неблагоприятная погода и нехватка семенного материала, что негативно сказалось как на продовольственном, так и на картофеле с высоким содержанием крахмала.
По информации Росстата, в 2024 году урожай картофеля сократился на 11,9% по причине неблагоприятных погодных условий и дефицита семенного фонда, при этом посевные площади уменьшились на 10,8%. Кроме того, представители крупнейших торговых сетей указывают, что значительная доля картофеля на российском рынке поступает из-за границы: на импорт из Египта, Пакистана и Китая приходится до 40% от общего объема и это также сказывается на ценовой политике.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.