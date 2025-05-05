Чиновника, покинувшего правительство ЯНАО из-за понижения статуса, отметили в Москве

Бывший глава департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), действующий советник министра экономразвития Александр Албычев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в президентском распоряжении.
«Объявить благодарность президента Российской Федерации Албычеву Александру Сергеевичу — советнику министра экономического развития», — сообщается в указе президента. Сам же Албычев работает сейчас директором департамента по обеспечению качества предоставления госуслуг в Минэкономразвития РФ.
«До 2021 года Албычев входил в состав правительства ЯНАО и подчинялся напрямую губернатору. После того как ДИТиС, а значит и его главу, подчинили Новоселовой, по сути понизив в должности, Албычев нашел себе работу в Москве. Как оказалось, не напрасно — его заслуги и компетенции сейчас отметили на федеральном уровне», — рассказали собеседники URA.RU в политических кругах.
Сейчас непосредственным руководителем Албычева является зам министра, экс-начальник управления научных исследований Уральской государственной юридической академии (Свердловская область) Алексей Херсонцев. Само министерство возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.
Кирилл Албычев родился в Салехарде, получил образование в Санкт-Петербурге и начинал свою трудовую деятельность в качестве инженера. Некоторое время работал при департаменте экономики ЯНАО, в 2018 году занял пост руководителя департамента информационных технологий. Весной 2019 года Артюхов включил Албычева в состав окружного правительства. Позже экс-глава департамента покинул правительство ЯНАО в 2021 году после проведенной губернатором Дмитрием Артюховым реорганизации и переподчинения Албычева главе аппарата Ирине Новоселовой.
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