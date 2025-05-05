05 мая 2025

Чиновника, покинувшего правительство ЯНАО из-за понижения статуса, отметили в Москве

Экс-глава ДИТиС Ямала Албычев удостоен благодарности президента РФ Путина
© Служба новостей «URA.RU»
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Албычева отметили благодарностью Путина
Албычева отметили благодарностью Путина Фото:

Бывший глава департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), действующий советник министра экономразвития Александр Албычев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в президентском распоряжении.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации Албычеву Александру Сергеевичу — советнику министра экономического развития», — сообщается в указе президента. Сам же Албычев работает сейчас директором департамента по обеспечению качества предоставления госуслуг в Минэкономразвития РФ.

«До 2021 года Албычев входил в состав правительства ЯНАО и подчинялся напрямую губернатору. После того как ДИТиС, а значит и его главу, подчинили Новоселовой, по сути понизив в должности, Албычев нашел себе работу в Москве. Как оказалось, не напрасно — его заслуги и компетенции сейчас отметили на федеральном уровне», — рассказали собеседники URA.RU в политических кругах.

Сейчас непосредственным руководителем Албычева является зам министра, экс-начальник управления научных исследований Уральской государственной юридической академии (Свердловская область) Алексей Херсонцев. Само министерство возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Кирилл Албычев родился в Салехарде, получил образование в Санкт-Петербурге и начинал свою трудовую деятельность в качестве инженера. Некоторое время работал при департаменте экономики ЯНАО, в 2018 году занял пост руководителя департамента информационных технологий. Весной 2019 года Артюхов включил Албычева в состав окружного правительства. Позже экс-глава департамента покинул правительство ЯНАО в 2021 году после проведенной губернатором Дмитрием Артюховым реорганизации и переподчинения Албычева главе аппарата Ирине Новоселовой.

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Бывший глава департамента информационных технологий и связи (ДИТиС), действующий советник министра экономразвития Александр Албычев удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в президентском распоряжении. «Объявить благодарность президента Российской Федерации Албычеву Александру Сергеевичу — советнику министра экономического развития», — сообщается в указе президента. Сам же Албычев работает сейчас директором департамента по обеспечению качества предоставления госуслуг в Минэкономразвития РФ. «До 2021 года Албычев входил в состав правительства ЯНАО и подчинялся напрямую губернатору. После того как ДИТиС, а значит и его главу, подчинили Новоселовой, по сути понизив в должности, Албычев нашел себе работу в Москве. Как оказалось, не напрасно — его заслуги и компетенции сейчас отметили на федеральном уровне», — рассказали собеседники URA.RU в политических кругах. Сейчас непосредственным руководителем Албычева является зам министра, экс-начальник управления научных исследований Уральской государственной юридической академии (Свердловская область) Алексей Херсонцев. Само министерство возглавляет экс-губернатор Пермского края Максим Решетников. Кирилл Албычев родился в Салехарде, получил образование в Санкт-Петербурге и начинал свою трудовую деятельность в качестве инженера. Некоторое время работал при департаменте экономики ЯНАО, в 2018 году занял пост руководителя департамента информационных технологий. Весной 2019 года Артюхов включил Албычева в состав окружного правительства. Позже экс-глава департамента покинул правительство ЯНАО в 2021 году после проведенной губернатором Дмитрием Артюховым реорганизации и переподчинения Албычева главе аппарата Ирине Новоселовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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