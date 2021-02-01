Губернатор ЯНАО исключил из правительства ключевого чиновника

Кирилл Албычев продолжит возглавлять департамент информтехнологий Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава департамента информационных технологий и связи ЯНАО Кирилл Албычев исключен из состава окружного правительства. Соответствующее решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе администрации Ямала.

«В составе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа исключить Албычева Кирилла Сергеевича», — говорится в постановлении за подписью Артюхова. Общее число членов правительства сократилось до 10. Вместе с Албычевым состав окружной администрации покинула Светлана Твердовская, временно руководившая аппаратом губернатора. Ее место на постоянной основе заняла Ирина Новоселова.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили URA.RU, что исключение Албычева связанно с назначением Новоселовой. Теперь аппарат губернатора, помимо прочего, будет отвечать и за информационные технологии. «Сфера, которой занимается Албычев, будет находиться под кураторством руководителя аппарата», — сказали в правительстве. Там уточнили, что Албычев продолжит возглавлять свой департамент.

Кирилл Албычев родился в Салехарде, получил образование в Санкт-Петербурге и начинал свою трудовую деятельность в качестве инженера. Некоторое время работал при департаменте экономики ЯНАО, в 2018 году занял пост руководителя департамента информационных технологий. Весной 2019 года Артюхов включил Албычева в состав окружного правительства.

2 февраля власти ЯНАО официально объявили, что аппарат губернатора возглавила Ирина Новоселова. Ранее о скором назначении чиновницы, которая считается ближайшей соратницей Артюхова, говорили источники URA.RU.