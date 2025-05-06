Челябинская мэрия выступила со спецобращением к горожанам перед 9 Мая

Во время массовых праздничных мероприятий важно проявлять бдительность и осторожность, а также помнить о правилах поведения в местах большого скопления людей. Сотрудники спецслужб Челябинска призывают граждан уделать внимание ситуации вокруг себя на массовых мероприятиях и в общественных местах, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Чтобы предотвратить опасность, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно находясь в общественном транспорте, на культурно-развлекательных, спортивных мероприятиях и торговых центрах. Обращайте внимание на сомнительных людей и предметы, сообщайте обо всем настораживающем сотрудникам правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска со ссылкой на рекомендации спецслужб региона. Информация размещена на сайте мэрии.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. При обнаружении подозрительного предмета запрещено к нему прикасаться, вскрывать. Не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами. Обязательно стоит пояснить детям, что нельзя на улице трогать найденные предметы.
Если вы в толпе и давка приняла угрожающий характер, то немедленно освободитесь от любой ноши. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. А в случае, если упали, то скорее попытайтесь встать на ноги.
В помещении сразу определите возможные пути для эвакуации. При возникновении паники сохраняйте спокойствие. При возникновении любых ЧС немедленно звоните по телефонам «102» или «112».
В Челябинске в рамках празднования 80-летния Победы пройдет три тысячи мероприятий. URA.RU ранее рассказывало подробнее о событиях.
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