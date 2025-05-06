Мать отравленных дихлофосом детей озвучила хронологию рокового утра. Видео

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Мать погибших детей проходит по делу как свидетельница (архивное фото)
Мать погибших детей проходит по делу как свидетельница (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Мать четырех детей, погибших в результате отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка Красноярского края, изложила обстоятельства трагического утра в суде. Соответсвующее видео публикует ТАСС.

Свидетельница рассказала, что после обработки помещения дихлофосом все вышли на улицу, включая детей. Сам процесс занял около двух минут. Окна в квартире были открыты для проветривания.

Позже ее дочь Диана пожаловалась на боль в животе. Мать дала ей необходимые препараты и они снова легли спать. Однако вскоре ее муж Дмитрий почувствовал себя плохо — у него началась рвота. Затем симптомы появились у Дианы, потом у Максима, а следом и у младшей, Арины. В конце концов, рвота началась и у самой матери. Арина, попив воды, потеряла сознание.

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Мать четырех детей, погибших в результате отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка Красноярского края, изложила обстоятельства трагического утра в суде. Соответсвующее видео публикует ТАСС. Свидетельница рассказала, что после обработки помещения дихлофосом все вышли на улицу, включая детей. Сам процесс занял около двух минут. Окна в квартире были открыты для проветривания. Позже ее дочь Диана пожаловалась на боль в животе. Мать дала ей необходимые препараты и они снова легли спать. Однако вскоре ее муж Дмитрий почувствовал себя плохо — у него началась рвота. Затем симптомы появились у Дианы, потом у Максима, а следом и у младшей, Арины. В конце концов, рвота началась и у самой матери. Арина, попив воды, потеряла сознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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