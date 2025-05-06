Мать четырех детей, погибших в результате отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка Красноярского края, изложила обстоятельства трагического утра в суде. Соответсвующее видео публикует ТАСС.
Свидетельница рассказала, что после обработки помещения дихлофосом все вышли на улицу, включая детей. Сам процесс занял около двух минут. Окна в квартире были открыты для проветривания.
Позже ее дочь Диана пожаловалась на боль в животе. Мать дала ей необходимые препараты и они снова легли спать. Однако вскоре ее муж Дмитрий почувствовал себя плохо — у него началась рвота. Затем симптомы появились у Дианы, потом у Максима, а следом и у младшей, Арины. В конце концов, рвота началась и у самой матери. Арина, попив воды, потеряла сознание.
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