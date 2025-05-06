Кремль — URA.RU: Россия пока не рассматривает замену США на Бразилию в переговорах по Украине

Песков заявил, что диалог с США по Украине продолжается
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Россия приветсвует усилия всех стран, помогающих с урегулированием конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков
Россия приветсвует усилия всех стран, помогающих с урегулированием конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия продолжает работать с США в качестве посредника по конфликту на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Бразилия планирует заменить Штаты в урегулировании украинского кризиса.

«Пока не идет речи (о замене США на Бразилию в качестве посредника. — Прим. ред.) Продолжается работа с американской стороной. Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», — заявил Песков.

Ранее газета O Globo сообщила, что Бразилия намерена заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине. По информации журналистов, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет выступить с подобной инициативой на предстоящей встрече с российским лидером.

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Россия продолжает работать с США в качестве посредника по конфликту на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Бразилия планирует заменить Штаты в урегулировании украинского кризиса. «Пока не идет речи (о замене США на Бразилию в качестве посредника. — Прим. ред.) Продолжается работа с американской стороной. Мы, разумеется, приветствуем все страны, которые готовы приложить усилия с тем, чтобы способствовать выводу процесса в русло мирного урегулирования», — заявил Песков. Ранее газета O Globo сообщила, что Бразилия намерена заменить США в качестве посредника на переговорах по Украине. По информации журналистов, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет выступить с подобной инициативой на предстоящей встрече с российским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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