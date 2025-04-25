Отпуск россиянам в 2025 году обойдется дешевле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Билеты на самолеты не будут резко дорожать благодаря тарифному регулированию властей, полагают эксперты
Билеты на самолеты не будут резко дорожать благодаря тарифному регулированию властей, полагают эксперты Фото:

Власти пытаются сдержать цены на авиабилеты в преддверии сезона отпусков. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля регулирование стоимости перелетов. Как объяснили URA.RU эксперты, власти усиливают контроль за ценообразованием в пассажирских авиаперевозках, чтобы не допустить резких скачков.

«Предстоят [летние] отпуска. Тарифное регулирование для людей будет очень важным. Это билеты на самолет. Что служба здесь делает?» — спросил Мишустин главу ФАС.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у россиян должна быть возможность купить доступные билеты
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что у россиян должна быть возможность купить доступные билеты
Фото:

По словам Шаскольского, в 2025 году крупнейшие авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ФАС так называемые коммерческие политики, то есть определенные правила ведения бизнеса. Каждая из авиакомпаний включила в свои документы льготные программы для отдельных категорий граждан. «Принятие таких льгот ведущими авиакомпаниями подает хороший пример всем участникам рынка авиаперевозок», — заметил Шаскольский.

В январе антимонопольная служба сообщала, что «Аэрофлот» и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования: не менее 60% билетов будут продаваться ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу — менее 2,5%.

 Мишустин, заслушав доклад, подчеркнул, что у людей должна быть возможность за разумные средства приобрести железнодорожный или авиабилет и отдохнуть. «Главное — результат», — резюмировал премьер.

Правительство заинтересовано в том, чтобы не было резкого скачка цен на авиабилеты, поэтому стоимость авиаперевозок находится на особом контроле, объяснил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. «Власти настраивают взаимодействие с авиакомпаниями, и соглашение ФАС с ними — один из способов такого взаимодействия, который оказывает влияние на ценовую политику. Меры, которые принимает руководство страны, носят аккуратный, настроечный характер», — отметил эксперт.

Соглашение с ФАС дает возможность контролировать авиакомпании и не позволяет им задирать цены, дополнил авиаэксперт Роман Гусаров. Это означает, что теперь можно обосновывать претензии к перевозчикам, пояснил он. «Раньше служба приходила с проверками, и ей отвечали: „У нас все цены экономически обоснованы“. Теперь так сделать не получится. Но нужно помнить и о том, что авиаперевозки в России развиваются неплохими темпами: если в 2023 году пассажиропоток составил 104 млн человек, то в 2024 уже 111,7 миллиона, увеличившись на 5,9 процента. Соответственно, нужно обновлять и увеличивать авиапарк, нужны новые самолеты. Комплексная работа, а не только ограничение цен, дадут желаемый результат», — заключил специалист.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти пытаются сдержать цены на авиабилеты в преддверии сезона отпусков. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля регулирование стоимости перелетов. Как объяснили URA.RU эксперты, власти усиливают контроль за ценообразованием в пассажирских авиаперевозках, чтобы не допустить резких скачков. «Предстоят [летние] отпуска. Тарифное регулирование для людей будет очень важным. Это билеты на самолет. Что служба здесь делает?» — спросил Мишустин главу ФАС. По словам Шаскольского, в 2025 году крупнейшие авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ФАС так называемые коммерческие политики, то есть определенные правила ведения бизнеса. Каждая из авиакомпаний включила в свои документы льготные программы для отдельных категорий граждан. «Принятие таких льгот ведущими авиакомпаниями подает хороший пример всем участникам рынка авиаперевозок», — заметил Шаскольский. В январе антимонопольная служба сообщала, что «Аэрофлот» и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования: не менее 60% билетов будут продаваться ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу — менее 2,5%. Правительство заинтересовано в том, чтобы не было резкого скачка цен на авиабилеты, поэтому стоимость авиаперевозок находится на особом контроле, объяснил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. «Власти настраивают взаимодействие с авиакомпаниями, и соглашение ФАС с ними — один из способов такого взаимодействия, который оказывает влияние на ценовую политику. Меры, которые принимает руководство страны, носят аккуратный, настроечный характер», — отметил эксперт. Соглашение с ФАС дает возможность контролировать авиакомпании и не позволяет им задирать цены, дополнил авиаэксперт Роман Гусаров. Это означает, что теперь можно обосновывать претензии к перевозчикам, пояснил он. «Раньше служба приходила с проверками, и ей отвечали: „У нас все цены экономически обоснованы“. Теперь так сделать не получится. Но нужно помнить и о том, что авиаперевозки в России развиваются неплохими темпами: если в 2023 году пассажиропоток составил 104 млн человек, то в 2024 уже 111,7 миллиона, увеличившись на 5,9 процента. Соответственно, нужно обновлять и увеличивать авиапарк, нужны новые самолеты. Комплексная работа, а не только ограничение цен, дадут желаемый результат», — заключил специалист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...