Отпуск россиянам в 2025 году обойдется дешевле

Власти пытаются сдержать цены на авиабилеты в преддверии сезона отпусков. Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с главой ФАС Максимом Шаскольским 25 апреля регулирование стоимости перелетов. Как объяснили URA.RU эксперты, власти усиливают контроль за ценообразованием в пассажирских авиаперевозках, чтобы не допустить резких скачков.
«Предстоят [летние] отпуска. Тарифное регулирование для людей будет очень важным. Это билеты на самолет. Что служба здесь делает?» — спросил Мишустин главу ФАС.
По словам Шаскольского, в 2025 году крупнейшие авиакомпании «Аэрофлот», S7 приняли согласованные с ФАС так называемые коммерческие политики, то есть определенные правила ведения бизнеса. Каждая из авиакомпаний включила в свои документы льготные программы для отдельных категорий граждан. «Принятие таких льгот ведущими авиакомпаниями подает хороший пример всем участникам рынка авиаперевозок», — заметил Шаскольский.
В январе антимонопольная служба сообщала, что «Аэрофлот» и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования: не менее 60% билетов будут продаваться ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу — менее 2,5%.
Мишустин, заслушав доклад, подчеркнул, что у людей должна быть возможность за разумные средства приобрести железнодорожный или авиабилет и отдохнуть. «Главное — результат», — резюмировал премьер.
Правительство заинтересовано в том, чтобы не было резкого скачка цен на авиабилеты, поэтому стоимость авиаперевозок находится на особом контроле, объяснил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов. «Власти настраивают взаимодействие с авиакомпаниями, и соглашение ФАС с ними — один из способов такого взаимодействия, который оказывает влияние на ценовую политику. Меры, которые принимает руководство страны, носят аккуратный, настроечный характер», — отметил эксперт.
Соглашение с ФАС дает возможность контролировать авиакомпании и не позволяет им задирать цены, дополнил авиаэксперт Роман Гусаров. Это означает, что теперь можно обосновывать претензии к перевозчикам, пояснил он. «Раньше служба приходила с проверками, и ей отвечали: „У нас все цены экономически обоснованы“. Теперь так сделать не получится. Но нужно помнить и о том, что авиаперевозки в России развиваются неплохими темпами: если в 2023 году пассажиропоток составил 104 млн человек, то в 2024 уже 111,7 миллиона, увеличившись на 5,9 процента. Соответственно, нужно обновлять и увеличивать авиапарк, нужны новые самолеты. Комплексная работа, а не только ограничение цен, дадут желаемый результат», — заключил специалист.
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