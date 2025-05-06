Из украинского плена вернули четырех свердловчан

В Свердловскую область из украинского плена вернутся четыре свердловчанина. Об этом URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Самый последний попал в мартовский список, есть и более ранние. Пока они будут находиться на реабилитации в Подмосковье, но скоро вернутся домой. Мы очень рады за них», — рассказала Мерзлякова. По ее словам, они вернутся в три населенных пункта. Один из них — Среднеуральск.
6 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая из сторон передала по 205 человек, сейчас они находятся в Беларуси.
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