Кандидат в президенты Польши растоптал флаг ЕС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Браун назвал ЕС враждебной организацией
Браун назвал ЕС враждебной организацией Фото:

Кандидат на пост президента Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун демонстративно растоптал флаг Европейского союза. Об этом сообщил телеканал Polsat.

«Здесь Польша, а не Брюссель!» — заявил Браун, срывая флаг ЕС. Его слова передает телеканал. Кроме того, он назвал ЕС «враждебной организацией».

Этот инцидент произошел в здании Министерства промышленности, расположенном в Катовице. По словам Брауна, он прибыл туда в качестве депутата для обсуждения вопроса, касающегося закрытия польской горнодобывающей отрасли.

Ранее кандидат в президенты страны Марек Вох заявил, что Польша должна обладать собственным ядерным арсеналом. Так он высказался по поводу стремления Варшавы принять участие в инициативе Nuclear Sharing, предусматривающей размещение ядерного оружия США на территории других стран, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат на пост президента Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун демонстративно растоптал флаг Европейского союза. Об этом сообщил телеканал Polsat. «Здесь Польша, а не Брюссель!» — заявил Браун, срывая флаг ЕС. Его слова передает телеканал. Кроме того, он назвал ЕС «враждебной организацией». Этот инцидент произошел в здании Министерства промышленности, расположенном в Катовице. По словам Брауна, он прибыл туда в качестве депутата для обсуждения вопроса, касающегося закрытия польской горнодобывающей отрасли. Ранее кандидат в президенты страны Марек Вох заявил, что Польша должна обладать собственным ядерным арсеналом. Так он высказался по поводу стремления Варшавы принять участие в инициативе Nuclear Sharing, предусматривающей размещение ядерного оружия США на территории других стран, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...