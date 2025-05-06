Кандидат на пост президента Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун демонстративно растоптал флаг Европейского союза. Об этом сообщил телеканал Polsat.
«Здесь Польша, а не Брюссель!» — заявил Браун, срывая флаг ЕС. Его слова передает телеканал. Кроме того, он назвал ЕС «враждебной организацией».
Этот инцидент произошел в здании Министерства промышленности, расположенном в Катовице. По словам Брауна, он прибыл туда в качестве депутата для обсуждения вопроса, касающегося закрытия польской горнодобывающей отрасли.
Ранее кандидат в президенты страны Марек Вох заявил, что Польша должна обладать собственным ядерным арсеналом. Так он высказался по поводу стремления Варшавы принять участие в инициативе Nuclear Sharing, предусматривающей размещение ядерного оружия США на территории других стран, передает RT.
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